"Треба йти. Ми закінчуємось": воїни ЗСУ з передової емоційно звернулись до чоловіків у тилу

Бійці з протезами після реабілітації знову повертаються у військо, щоби допомогти побратимам у боротьбі з окупантами. Воїни 22-ої окремої механізованої бригади обороняють позиції поблизу Кліщіївки. Водії та оператори бойових машин під щільними обстрілами підвозять боєкомплект та евакуйовують поранених із поля бою.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Назарій Захарко воює на фронті, попри протез

Бійці 22-ї бригади мчать на бойові позиції. Серед них старший сержант на позивний "Аскольд" і на передовій він вже вдруге за півтора роки. Після поранення повернувся у стрій.

Назарій Захарко

"Перші бойові мої це - Кліщіївка спочатку, канал, потім посадки, потім саме село до поранення", - каже він.

Того дня він не мав заводити людей на позиції і забирати поранених, була не його зміна. 25-річний Назарій замінив побратима.

"Один провідник не міг по стану здоровʼя піти ввечері і я пішов замість нього. Ми заходили завели людей, все добре. Забрали тих, кого треба було забирати по евакуації, але повертаючись назад я наступив на міну", - каже Назарій Захарко, військовослужбовець ЗСУ.

Назарій Захарко воює з протезом

Дорогою до медиків він тричі попускав турнікет і завдяки цьому ногу до коліна вдалося зберегти. Все що нижче тепер замінює протез. Після тривалої реабілітації Назарій знову в строю і несе службу на Бахмутському напрямку фронту.

"Насправді я тут бачив хлопчину на протезі і часто починаю бачити, вони повертаються. На цьому життя не закінчене, ти ж можеш жити. Так є нюанси, але ми не вибирали цього, але нам з цим жити", - каже Назарій Захарко військовослужбовець ЗСУ.

Воїни ЗСУ звернулись до чоловіків у тилу

Побратими вибір Назарія поважають і поміж собою називають сталевою людиною. І звертаються до чоловіків, які нині ще продовжують жити цивільним життям.

"Треба брати себе в руки мужики і йти допомагати нам, тому що ми закінчуємось. Треба люди. Я розумію - страшно, але треба якось збиратися до кучі і приїжджати не боятися", - каже "Вікінг".

"Студент"

Олексій у війську три роки, зараз він навідник-оператор бойової машини піхоти. Він підвозить боєкомплект на "нуль", евакуйовує поранених і замінює піхотинців. Ситуація поблизу Кліщіївки нині каже стабільно важка, окупанти намагаються просуватись вперед.

Головним правилом водіїв на війні ділиться Анатолій на позивний "Студент". Водієві БМП 23 роки і нещодавно він отримав державну нагороду за вдалі штурми в 2022 році.

Кожен з цих бійців мріє про майбутню українську перемогу і кожен викладається наповну, аби вона таки настала.

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