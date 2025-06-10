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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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27
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2 хв

Тремтіли шибки і сипалася штукатурка: мешканка пошкодженої багатоповерхівки розповіла про страшні наслідки

Мешканка пошкодженої багатоповерхівки ЖК «Навігатор» розповіла про те, що займання сталося на 1 і 2 поверхах, ушкоджень зазнали 18 квартир, одну людину госпіталізували.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Мешканка пошкодженої багатоповерхівки в Оболонському районі

Мешканка пошкодженої багатоповерхівки в Оболонському районі / © скриншот

У ніч проти 10 червня російська армія масовано вдарила по Києву. Чи не найбільше дісталося Оболонському району столиці. Є наслідки у житловій забудові Оболонського району. Ушкоджень зазнали 18 квартир. Одну людину госпіталізували.

Мешканка пошкодженої багатоповерхівки ЖК «Навігатор» у коментарі службі новин ТСН розповіла про те, що займання сталося на 1 і 2 поверхах. Для потерпілих розгорнуто штаб допомоги.

- Як це сталося? Як ви сьогоднішню ніч пережили?

- Дуже важко пережили. Дуже страшна ніч. Ми не очікували такої швидкої, ну такої швидкої реакції, тому що зазвичай, коли оголошують повітряну тривогу, то проходить якийсь період часу. А тут дуже швидко почалися вибухи. І був дуже сильний вибух. Спалах був. Я бачила, щоправда, з боку будинку, але спалах був дуже сильний. А потім почалися сильні вибухи. Їх було декілька.

А коли вже вибухи сталися недалеко від нас, то це теж було дуже сильно. Тремтіли шибки, і сипалася штукатурка. І дуже було страшно, звісно. Таке в нас тут вперше.

- Ну у вас же прилітало тут на дорогу.

- Ну, це так. Але воно якось трошки віддалено було. Трохи й будинок тоді пошкодило, нашу обшивку. Але ось такого, звісно, не було. Люди, так, — усе добре, усі живі, усі здорові.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої ворожої атаки в ніч проти 10 червня четверо людей зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами. Чи не найбільше постраждав Оболонський район столиці.

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