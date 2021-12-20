Тренди покоління Z: що є важливим для люди віком від 14 до 23 років

На перше місце покоління Z ставить психічне здоров’я.
Соціальна мережа Instagram зібрала основні тренди користувачів покоління Z - це люди віком від 14 до 23 років. Опитування торкнулося таких сфер як краса, здоров'я та мода, - про це йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень 19 грудня.
Освіта
У соцмережі помітили, що пандемія змусила покоління Z переглянули багато аспектів свого життя. 90% вважають, що найкращу освіту дає досвід реального життя.
68% розглядають роботу як "щось, що я маю робити" і "не найважливішу річ у житті". Більшість молодиків відповіли, що віддали б перевагу роботі, яка приносить задоволення, навіть якщо вона менш оплачувана.
Здоров'я
Тут покоління Z сьогодні на перше місце ставить психічне здоров'я. Кожен третій користувач Instagram робить практики, наприклад, медитацію. Домашні заняття спортом, будуть у тренді у новому році, але на перший план вийде всебічний розвиток – малювання чи написання музики.
Краса та мода
У цій сфері у тренді в новому році природна краса та натуральний макіяж. А ось у сфері моди молодь, навпаки, обиратиме в новому році сміливі ідеї. Вони будуть своєрідним двигуном оптимізму та самовираження.
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