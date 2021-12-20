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Тренди покоління Z: що є важливим для люди віком від 14 до 23 років

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Тренди покоління Z: що є важливим для люди віком від 14 до 23 років

pixabay.com

На перше місце покоління Z ставить психічне здоров’я.

Соціальна мережа Instagram зібрала основні тренди користувачів покоління Z  - це  люди віком від 14 до 23 років. Опитування торкнулося таких сфер як краса, здоров'я та мода, - про це йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень 19 грудня.

Освіта

У соцмережі помітили, що пандемія  змусила покоління Z переглянули багато аспектів свого життя. 90% вважають, що найкращу освіту дає досвід реального життя. 

68% розглядають роботу як "щось, що я маю робити" і "не найважливішу річ у житті". Більшість молодиків відповіли, що віддали б перевагу роботі, яка приносить задоволення, навіть якщо вона  менш оплачувана.

Здоров'я

Тут покоління Z сьогодні на перше місце ставить психічне здоров'я. Кожен третій користувач Instagram робить практики, наприклад, медитацію. Домашні заняття спортом, будуть у тренді у новому році, але на перший план вийде всебічний розвиток – малювання чи написання  музики.

Краса та мода

У цій сфері у тренді  в новому році  природна краса та  натуральний макіяж. А ось у сфері моди молодь, навпаки,  обиратиме в новому році сміливі ідеї. Вони будуть своєрідним  двигуном оптимізму та самовираження.

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