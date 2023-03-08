Тренуються на трофейній техніці та грають в теніс: як українські військові відпочивають після запеклих боїв у Бахмуті

Військові 60-ї окремої механізованої бригади після запеклих боїв на Бахмутському напрямку приїхали на Волинь - відновити сили.

Про це пише ТСН.

Сюди привезли і техніку, яку захопили у ворога. Тут її ремонтують, аби використати далі на фронті.

Тим часом бійці - відпочивають від запеклих боїв - і тренуються.

На трофейному мінометі військові до автоматизму відшліфовують свої рухи.

Тут, розповідають, важлива командна робота. І готовність у будь-який момент замінити один одного на полі бою.

Вони побували і у самому пеклі – в Бахмуті.

На ротацію захисники приїхали усього на кілька тижнів.

Тут, на Волині, вони не просто відновлюють сили, а щодня тренуються та працюють зі зброєю.

А ще ремонтують трофейну техніку, яку привезли із собою на ротацію.

У ворога захопили понад десяток одиниць військових машин. Командир показує деякі з трофеїв.

Разом із щоденними навчаннями хлопці знаходять час і на відпочинок, наприклад, грають у настільний теніс.

60-річний військовий з позивним "Дід" воює з 2014-го. На фронті у нього син та двоє зятів. Вдома на воїна чекають доньки. Каже чи не найбільше за ним сумує наймолодша – десятирічна Тетянка.

На Волинь бійці обіцяють приїхати знову - після перемоги. Разом зі своїми родинами.

Нагадаємо, що під Бахмутом аеророзвідка знищує ворога з дронів гранатами, затрофеєними ще в Ізюмі.

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