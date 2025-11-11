Третя річниця звільнення Херсона: як це було і що зараз відбувається у місті

Росія нещадно обстрілює Херсон і досі / © ТСН.ua

Три роки тому ЗСУ звільнили Херсон. Це був єдиний обласний центр, який вдалося захопити окупантам за час повномасштабного вторгнення.

Місто було в окупації 8 місяців, але показало приклад партизанської боротьби.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Три роки тому, 11 листопада, ЗСУ звільнили Херсон. Місцеві зустрічають українських захисників із прапорами та влаштовують святкування на центральній площі.

Окупація Херсонщини почалася з 24 лютого 2022 року. У саме місто окупанти заходять 1 березня — цей день обертається трагедією Бузкового гаю — десятки тероборонців Херсона, майже беззбройні, всі у цивільному, безжально розстріляні окупантами. Тіла вбитих тоді довелося збирати місцевим та ховати у братських могилах.

Але трагедія у Бузковому гаю не зупиняє мужніх херсонців. Поки місто в окупації, на центральній площі тисячі сміливих в синьо-жовтих прапорах.

Ці мітинги росіянам вдалося зупинити, але не партизанський рух — у місті регулярно вибухали машини з окупантами.

Вже в липні жителів Херсонщини попередили — місто в окупації не залишать. Ключову роль відіграють «Хаймарси» — надію дають удари по Антонівському мосту.

Росія проводить імітацію референдуму, аби приєднати окуповані території.

Проте згодом окупанти відступають: вони підривають Антонівський міст, телевежу, стратегічній підприємства, розкрадають музеї.

У Херсон поїхали поїзди, хоча після того ворог неодноразово розбивав і сам вокзал, і бив по вагонах з пасажирами. Місцеві радісно здирали плакати, які обіцяли, що «Росія тут назавжди».

Поруч із радістю від звільнення завжди йдуть розкриття злочинів Росії — стають відомими викрадення тортури, катівні.

У червні 2023 Росія підірвала Каховську ГЕС, Херсон, села і містечка поруч пережили потоп — місто накрила велика вода, але Херсону та прилеглим населеним пунктам з’їхалися допомагати люди з усієї України.

Ці три роки свободи далися Херсону дуже дорого — Росія тероризує місто-герой постійними обстрілами, вбиває херсонців, руйнує їхні будинки. Але десятки тисяч людей тримаються за рідний Херсон.

На під’їзді до міста довгі кілометри дороги накритою антидроновими сітками. Ворог дістає ФПВішками та скидами до всіх районів міста і за його межі.

Центральну площу, на якій люди святкували деокупацію розбили авіабомбами та ракетними ударами. Але місто продовжує боротися і щодня доводить — Херсон це Україна.

