Третя світова розпочалася в Україні: гучна заява Буданова

Буданов: Третя світова війна вже триває

Третя світова війна вже триває і розпочалася вона в Україні.

Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов сьогодні, 26 березня, у розмові з журналістами.

Буданова запитали, чи те, що відбувається у світі — це вже Третя світова війна чи все ж таки локальні конфлікти.

«Вона вже давно триває», — відповів очільник ОП.

Буданов вважає, що Третя світова розпочалася саме в Україні.

На запитання, яким буде її завершення, він відповів лаконічно: «Побачимо. Це ж війна».

