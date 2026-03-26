Третя світова розпочалася в Україні: гучна заява Буданова

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Третя світова війна — це не загроза майбутнього, а реальність, яка розпочалася саме в Україні.

Буданов: Третя світова війна вже триває

Третя світова війна вже триває і розпочалася вона в Україні.

Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов сьогодні, 26 березня, у розмові з журналістами.

Буданова запитали, чи те, що відбувається у світі — це вже Третя світова війна чи все ж таки локальні конфлікти.

«Вона вже давно триває», — відповів очільник ОП.

Буданов вважає, що Третя світова розпочалася саме в Україні.

На запитання, яким буде її завершення, він відповів лаконічно: «Побачимо. Це ж війна».

Раніше почесний професор Букінгемського університету, історик Ентоні Гліз назвав три ключові ознаки того, що Третя світова війна вже розпочалася і триває вже роками.

Також президент Володимир Зеленський пояснював, через що може початися Третя світова війна.

