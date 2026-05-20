Третя світова уже почалась: Берлінська зробила тривожну заяву

Марія Берлінська

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало фактичним початком Третьої світової війни. Цей глобальний конфлікт буде абсолютно технологічним, і Україна, на жаль, наразі є лише першим, але далеко не єдиним полем цієї битви.

Про це заявила відома волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones та співзасновниця фонду Dignitas Марія Берлінська.

Україна — перше, але не єдине поле битви

За словами Марії Берлінської, події, які розпочалися весною 2022 року, вивели людство на новий рівень протистояння, де класичні методи ведення війни відходять на другий план, поступаючись місцем технологіям.

«Я вважаю, що Третя світова почалася 24 лютого 2022 року. По суті повномасштабне вторгнення в Україну — це вступ до Третьої світової війни, яка безумовно буде технологічною. І Україна, на жаль, зараз одне з полів битви цієї війни. Але у майбутньому це буде далеко не єдине поле битви, буде ще багато інших, на жаль», — сказала вона.

Епоха тотальної турбулентності

Експертка наголошує, що нинішні події — це лише початок масштабних тектонічних зсувів на світовій арені. Людство неминуче стикнеться з новими локальними та глобальними конфліктами, де головною зброєю стануть автоматизовані системи, штучний інтелект та безпілотні технології, які зараз проходять тестування та модернізацію на українському фронті.

«Наш світ тільки заходить у зону такої тотальної геополітичної турбулентності», — пояснила Марія Берлінська.

Саме тому, як неодноразово підкреслювала Берлінська у своїх попередніх заявах, для України критично важливо бути на крок попереду у технологічному плані, адже саме рівень розвитку військових технологій визначатиме життєздатність держав у новій світовій реальності.

