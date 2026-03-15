Третя світова війна на порозі: звідки розпочнеться та що буде з Україною

Військовий експерт пояснив, наскільки світ близький до початку масштабної війни та окреслив загрозливі тенденції

Світ на порозі Третьої світової війни. Такі думки виникають у більшості громадян і не лише у Європі, після початку військового конфлікту на Близькому Сході та втягуванні у війну все більшого числа країн. Військова операція, яку розпочали США та Ізраїль в Ірані, не припиняється вже два тижні, і поки невідомо, чим може закінчитись це протистояння.

Близький Схід як детонатор глобальної війни

На думку військового експерта Ігоря Романенка, Третя світова війна ще не почалася, але є небезпечна тенденція до її розвитку.

«Якщо розглядати війну в Ірані, то у сторін цього військового протистояння стає все більше союзників. І підключаються все нові і нові. Якщо події так будуть розгортатися й надалі, то початок Світової війни цілком можливий», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Він додає, що навряд чи Світова війна розгориться на території України, де страшна війна триває вже п’ятий рік.

«За висновками військових аналітиків, і це, підкреслюю, не якісь ворожки чи гадалки, є велика вірогідність, що Третя світова може розпочатися. І її початком не буде російсько-українська війна, а спалахне саме з Близького Сходу. І це там відбувається вже зараз. Збігів дуже багато», — додає військовий експерт.

«Бджоли» від Нострадамуса та реальність 2026 року

За словами Ігоря Романенка, про початок Третьої світової війни у 2026 році свідчать і пророцтва Нострадамуса.

«Про це йдеться у віршах Нострадамуса. На 2026 рік у нього є такі слова: „буде рій бджіл вночі нападати на міста, села та будівлі“. Можна ці „бджоли“ від Нострадамуса розглядати, як сучасні дрони, які теж літають роями. Ще один збіг — це те, що 2026 рік проходитиме під егідою Марсу, а це, як відомо, бог війни», — розповідає військовий експерт.

У той же час аналітики прогнозують, що Світова війна може тривати сім місяців.

«Чи дійсно це так — побачимо. Якщо відкинути пророцтва, то маємо реальні негативні тенденції. Ірану активно допомагає Китай, як і Росії. На боці США та Ізраїлю не те, щоб союзники, а держави, яких Іран обстрілює ракетами та дронами, щоб посіяти хаос та паніку у регіоні. Ці країни змушені завдавати ударів у відповідь», — зауважує експерт.

Він вказує на парадокс: від обстрілів Ірану страждають мусульманські держави, які за інших обставин не стали б на бік Ізраїлю, але зараз змушені це робити через агресію Ірану, щоб відбиватися від його ракет та дронів.

Критика Трампа та криза в НАТО

«Американський президент розповідає про нібито близьку перемогу над Іраном, але, насправді, її там немає. Військовий конфлікт розпочатий в останній день зими лише загострюється і вже негативно впливає на економіку величезної кількості країн у світі, через зростання цін на нафту. Тому прогнозам Трампа вже мало хто вірить, як політичним, так і економічним, і військовим», — каже Ігор Романенко.

Експерт вказує на ще одну тенденцію: НАТО, яке формувалось для того, щоб спільно захищати мир та спокій людей, під впливом США та безпосередньо Трампа втрачає цю функцію, і відбувається очевидне переформатування альянсу.

«Причому ці зміни дуже разючі. Ніхто б і подумати не міг, що Україна може виступати у ролі захисника, а США потребуватиме захисту від іранських „Шахедів“. До речі, сім місяців тому наш президент пропонував Трампу спільно зайнятися виробництвом дронів, але американці відмовилися. Українські військові вже допомагають на Близькому Сході збивати БПЛА. Відомо, що такої допомоги потребують 11 країн, які атакує Іран. Тож Третя світова поки не почалася, але є тенденції до її активного просування. І якщо не будуть увімкнені певні важелі її зупинення, ці тенденції можуть перерости у загрозливі», — підкреслює Ігор Романенко.

Сценарій «перемоги для всіх»

До цього експерт додає, що існує і нейтральний варіант завершення війни на Близькому Сході.

«Якщо у найближчий місяць в Ірані не буде справжньої перемоги, а лише на словах Трампа, то США фактично закладають основу для того, щоб кожна з країн-учасниць оголосила про власну перемогу і зупинили ведення бойових дій. Хоча це, насправді, не вирішує наявних проблем. Наприклад, у свій час була війна між Іраком та Іраном. Коли вдалося зупинити бойові дії, кожна сторона заявила тоді про власну перемогу, хоча це було зовсім не так. Я не виключаю, що теперішній конфлікт, може закінчитися по такому ж сценарію», — зауважує генерал-лейтенант.

Водночас Ігор Романенко вважає, якщо конфлікт на Близькому Сході не зупинити, він може перерости у довготривалу або навіть Третю світову війну. На думку експерта, якщо така війна все ж розпочнеться, то Україну вона не омине.

«Незважаючи на всі жертви, які були завдані Україні Росією, наша держава придбала величезний військовий досвід, якого немає жодна з країн Європи. Європейці не захочуть його втрачати, тому будуть формувати з нами усілякі союзи. Бо гуртом можна більш раціонально протистояти противнику. Тому Україна безумовно буде братиме у цьому участь», — зазначає Ігор Романенко.

Психологічний тиск Кремля та ядерний шантаж

Поки протистояння на Близькому Сході триває, Росія продовжує роздмухувати панічні настрої у Європі. Днями з’явилося повідомлення від МЗС РФ: вони закликають своїх громадян відмовитися від поїздок до Німеччини.

«Я не думаю, що це пов’язано з „червоними лініями“, які постійно малює Путін, погрожуючи Європі за допомогу Україні. Бо, як бачимо, незважаючи на його погрози, ракети Storm Shadow ефектно знищують російський стратегічний завод у глибокому тилу. У відповідь Кремль знов вдається до погроз. Там чудово розуміють, що Німеччина — це економічно найпотужніша у Європі країна, яка активно допомагає Україні. Тому заклик „не їхати до Німеччини“ — це черговий намір натиснути, залякати. Причому як німців, так і своїх громадян, бо ж що робити росіянам, які роками живуть у Німеччині?», — каже Ігор Романенко.

Щодо участі Росії у Третій світовій війні, то експерт зазначає, що у таких умовах Путіну воювати на всіх фронтах конвенційною зброєю буде не вигідно. А використовувати ядерну — страшно, бо у цьому випадку Трамп йому вже не допоможе, як допомагав неодноразово.

«Саме тому російський диктатор намагатиметься вигадувати різноманітні лякалки — погрози ядерною зброєю та „Орешніком“, і використовувати відвертий шантаж, на кшталт попереджень „не їхати до Німеччини“, „не їхати до Великої Британії“. Такими діями він намагатиметься вибивати з числа наших союзників окремі країни. Інша справа, чи вдасться йому досягти бажаного результату», — підсумовує Ігор Романенко.