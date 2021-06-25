Третина абітурієнтів не набрала на ЗНО з математики навіть мінімум балів: чому так сталось

Вчителі зауважують, що завдання із математики на ЗНО щороку стають простішими.
Пів тисячі відмінників. Завершилася основна сесія ЗНО і вже відомо, скільки учасників набрали максимальну кількість балів - 200. Цьогоріч таких 574. Найменше відмінників з української мови та літератури - всього 5 учнів. А найбільше з англійської - 210 та математики - 137 учасників.
Про це 25 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
І це в той час, коли третина тих, хто проходив тестування з математики, не набрали навіть мінімум балів. Чому так, математичний аналіз наші журналісти робили з цьогорічними відмінниками і поцікавилися у міністра освіти, як будуть підвищувати математичну грамотність
Це Ірина - випускниця Сумської гімназії. У неї з математики - 200, з англійської - 200, з української мови та літератури - 199,5. До ЗНО з математики, каже, особливо не готувалась, усі роки добре вчилася в гімназії, а за три місяці до тестування походила до репетитора.
"Я просто зібралася і дуже спокійно почала писати, те що могла написати", - каже Ірина.
Найскладніше їй далася задача з параметрами.
А це Вікторія - випускниця Тернопільської гімназії. У неї математика - 200, хімія - 200, українська мова - 194. Щоб отримати з математики максимум, випускниця останній рік займалася ще й із репетитором.
"Не так, щоб посилено, лишень раз на тиждень по 1,5 години. Але цього мені було достатньо, а ще навчалася в математичному класі в гімназії. І було 9 годин на тиждень, майже щодня по 2 уроки математики", - каже Вікторія.
Під час тестування вона найбільше часу витратила на завданні з геометрії.
Однак третина цьогорічних учасників тестування спотикнулася на найпростіших завданнях. 31% - не подолав поріг із математики
Сергій цьогоріч закінчив економічний факультет Київського університету, паралельно працює вчителем математики в школі й ходить здавати ЗНО вже п'ятий рік. І п'ятий рік поспіль набирає 200 балів.
"Завдання не стають складніші. Я починав у 2017, якщо порівняти зараз, то завдання стали в рази простіші", - каже Сергій.
Сергій вираховує, чому ж стільки завалило математику. З відповіддю не забарився. Цьогоріч на це ЗНО зареєструвалося значно більше, ніж торік. Частина вирішила сходити просто так, аби перевірити свої знання й обвалила статистику. Сергій каже, у нас прірва між викладанням у містах та селах, та ще й у старших класах замало уроків із математики. Міністр освіти визнає, що проблеми є.
"Звичайно ми трошки впали після змін в системі освіти, які відбувалися останніми роками. Але я думаю, що ми покращимо ці результати", - каже Сергій Шкарлет.
Як будуть поліпшувати - міністр не уточнив. Учитель Сергій радить цікавіше викладати цей предмет. Щоби згодом не ганьбитися під час розв'язання простих задач.
Нагадаємо, скільки українців не склали тестування та які предмети виявилися найскладнішими.