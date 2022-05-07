Третина життя в окупації: історія наймолодшого заручника "Азовсталі" в Маріуполі

Третину свого життя він прожив на "Азовсталі". Його звати Свят, наразі йому пів року і він був наймолодшим заручником маріупольських бункерів - пережив авіаудари, обстріли ракетами та артилерією, не голодував лише тому, що дорослі шукали цукор по руїнах та домішували йому в молоко.

Історію дуже веселого хлопчика та його сміливої родини в ефірі "1+1", марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Анна з сином вперше за понад два місяці разом спали на справжньому, несаморобному ліжку та ще й на білих простирадлах. У Маріуполі вони робили ліжка з пенопласту, які були дуже твердими і від яких лишалися синці на спині. Анна жартує про себе – одночасно стала телезіркою та безхатьком. Це зараз вони в готельному номері на березі Дніпра, а за кілька днів до цього інтерв'ю не могла примусити себе повірити, що вибереться з бункеру "Азовсталі".

Молода мама і її син з синьо-жовтою пустушкою – про те, що вони серед тих, хто виживають під масованими бомбардуваннями Маріуполя – люди дізналися з відео, знятого полком "Азов".

Самій Ані 24 роки, вона все життя прожила в Маріуполі. Любить співати, працювала викладачкою іноземних мов. Їхній будинок на лівому березі міста, кажуть, згорів - від колишнього життя лишилося так мало. Аня розповідає, що за час перебування у бункері втратила з десяток кілограмів і дуже боялася, що її дитина голодуватиме. Дід маленького Святослава Олег, аби родина вижила, полював на паливо і шукав їжу по покинутих шафках працівників "Азовсталі".

Святославу все нове – він вперше їв банан, от тільки зараз побачив весну з вікна. Попереду в них велика подорож і - невідомість, але мама знає – вони тепер точно справляться.

Варто зазначити, що місто Маріуполь, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його повністю під контроль ворогу не вдається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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