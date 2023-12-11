Третину життя провів на війні: Герой України розповів про складні операції та що таке "задача бінго"

30-річний офіцер відділення розвідки Нацгвардії Віталій Литвин на війні третину свого життя. За час повномасштабного вторгнення підрозділи, якими він командував, здійснили не одну спеціальну операцію на Луганщині. Саме за це він торік і отримав звання Герой України, а днями - сертифікат на квартиру.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

2014 року Віталій Литвин щойно закінчив університет. Син військового й онук танкіста, народжений у військовому містечку Десна, вирішує доєднатися до добровольчого батальйону Нацгвардії.

"2014 рік, ми тоді заїжджали в Попасну, заїжджали на Богданах, на автобусах жовтих із відкритими дверима. І ми якраз тільки висадилися, був артилерійський обстріл. І я думаю от зараз ця міна залетить мені в потилицю і я точно загину. Перший бойовий досвід, я думаю, так усі думали", - каже Герой України.

Тоді Віталій Литвин ще був резервістом. Мобілізували його лише у лютому 2015. А ще за рік він пройшов відбір до бригади швидкого реагування. Наразі він вже командир взводу розвідки спеціального призначення. Повномасштабне вторгнення застало захисника України на напрямку Щастя-Станиця Луганська.

"У Сєвєродонецьку я зібрав свій підрозділ і сказав таку фразу їм, що ми можемо всі сьогодні загинути, але нам треба зараз відстояти 2,4,8 годин, добу, щоб країна змогла зорганізуватися, щоб змогли підійти резерви", - згадує Віталій Литвин.

Далі були численні спеціальні операції в Рубіжному та Сєвєродонецьку.

Війна в Україні

"У військових є поняття "задача бінго". Це задача в один кінець. І коли її доводить командир, Віталік, то ти розумієш, що це хоч і "задача бінго", але ми повернемось. Він уже все прорахував, все продумав", - каже головний головний сержант взводу розвідки 1-го батальйону оперативного призначення Ілля Жеведь.

Віталій Литвин шукає шляхи для евакуації цивільних, очолює розвідувальні групи, які висуваються в глиб позиції окупантів. Знищують техніку та живу силу ворога. Приймають бій. Координують артилерію.

У червні торік, тоді ще лейтенант Віталій Литвин за всі вчинені ним подвиги отримав звання Героя України й Золоту зірку.

Від початку повномасштабного вторгнення найвищу державну відзнаку в нашій країні - звання Героя України присвоїли 360 військовослужбовцям. 210 із них - нагороджені посмертно. І за ініціативою глави держави всім удостоєним цього звання та родичам загиблих Героїв - держава надасть житло. Зеленський уже вручив перші 12 сертифікатів. Віталій Литвин - один із тих, хто його отримав.

Віталій Литвин

"Було дуже важко спостерігати, коли сертифікати на квартири отримували родичі загиблих", - каже Віталій Литвин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Третину свого життя провів на війні! Історія Героя України Віталія Литвина

Нагадаємо, однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Серебрянське лісництво під Кремінною. Там окупанти гатять з усього наявного озброєння, влаштовують штурми і не полишають спроб вийти на адміністративні кордони області.

Читайте також: