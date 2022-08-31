Третій армійський корпус РФ: експерти розповіли, куди його перекинуть та які завдання виконуватиме

Проте одного такого корпусу замало для проведення проривних операцій у війні.

Про це ТСН.ua розповіли військові експерти Олег Жданов та Петро Черник.

"Армійський корпус складає близько 14-15 тисяч. Не більше. На базі першої танкової армії вони досі формують резервний третій танковий корпус. Планувалось включити до складу корпусу до 200 танків та 400 бойових машин піхоти. На сьогоднішній день відомо з відкритих джерел, що вони протягом майже двох місяців сформували близько 10 тисяч – це неповний корпус, і вони тягнуть його в Україну. В них критична ситуація з резервами", – оцінив Жданов.

Підсилять декілька напрямків

Військовий експерт нагадав, що Генштаб ЗСУ до цього повідомляв – третій армійський корпус РФ зможе з’явитися на Донецькому напрямку та на півдні України.

Жданов також оцінив, які завдання можуть бути поставлені перед цим корпусом.

"Скоріш за все, можуть потягнути його на Запоріжжя через Крим, тому що в районі Таганрогу є ешелон. Для нас є позитивним те, що вони розривають його на шматки, а не будуть використовувати його як єдиний організм. Вони будуть намагатись підсилювати одразу декілька напрямків. Скоріш за все – Донецький, і, можливо, Запорізький. На Херсонський напрямок вони не перетягнуть техніку через Дніпро", – пояснив експерт.

Він додав – судячи з техніки, російські війська зібрали все, що залишилось – танки Т-90, Т-80.

"Я думаю, це не просто залишки. Це останнє озброєння, яке потрапить на війну Росії проти України. Все, що було в боксах першої армії – все витягли", – зауважив Жданов.

З кого сформований третій корпус

Військовий експерт припустив, що цей корпус може бути сформованим суто з найманців.

"Була інформація, що вони намагались зробити його таким, щоб там були тільки найманці. Останні – більш мотивовані. Але поки немає інформації, скільки там найманців, скільки – контрактників. Про це ми дізнаємося найближчими днями, коли частини корпусу з’являться на наших територіях", – сказав Жданов.

Він зазначив, що корпус може бути використаний як у наступальному бою, так і в оборонному.

"Танковий корпус в більшості призначений для наступальних дій. Недарма Генштаб висловлює припущення, що корпус може бути використаний для відновлення наступу на окремих напрямках", – повідомив військовий експерт.

Яка загроза

Водночас Черник сказав, що армійський корпус – це дуже гнучкий механізм і його чисельність залежить від рішення командування. На його думку, щодо кількісного складу третього корпусу, то йдеться про близько 30 тис. бійців.

"Дуже важко точно сказати. Це доволі серйозна сила. Чи зможе вона переламати хід війни? На мій погляд – ні, але вони дуже сильно поспішають", – зазначив експерт.

"Перше. Був наказ Путіна про вихід на адмінлінії Донецької області до кінця серпня. Сьогодні – 31 серпня і вони не вийшли. "Друга армія" світу забуксувала в Україні. Друге – на мій погляд, вони не відмовляються від нарощування наступальних потенціалів по Донецькому плацдарму. Чи вдасться це їм? Вважаю, що ні. Кожен день для них все важчий. Часу геть мало до середини осені. З середини жовтня, з кінця жовтня Господь подарує нам дощі. Рухатись їм буде неймовірно важко", – пояснив Черник.

Водночас він зауважив, що це ж стосується і ЗСУ.

"Маємо розуміти, що це стосується і нас. На мою думку, восени ця фаза війни, ймовірно, затихне. Ми перейдемо у величезну контрартилерійську боротьбу", – прогнозує військовий експерт.

Резюмуючи, Черник наголосив, що сил одного корпусу РФ для здійснення проривних операцій замало.

Нагадаємо, за оцінками американських аналітиків, сформований з добровольчих батальйонів третій армійський корпус Росії не зможе створити ефективну бойову міць.

Кремль затикає дірки на фронті бойовиками з Донбасу та новими мобілізованими / Сергій Кузан

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