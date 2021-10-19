Третя хвиля COVID-19 в Україні: чому збільшується смертність і чи є небезпека для дітей

Третя хвиля COVID-19 в Україні: чому збільшується смертність і чи є небезпека для дітей

Президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров ексклюзивно для ТСН розповів, які небезпеки підготувала для українців третя хвиля COVID-19, зокрема штам "Дельта".

Сьогодні, 19 жовтня, в Україні зафіксували найвищу добову цифру смертей від коронавірусу за весь період пандемії.

Президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров пояснив, чому збільшуються показники смертності і чи пов’язано це з тим, що люди пізно звертаються до медиків. Про це Дубров сказав у прямому включенні ТСН.19:30.

Рівень смертності

За його словами, на кількість смертей від COVID-19 впливають два фактори: пізнє звернення до медиків та більш тяжкий перебіг захворювання "Дельта"-штамом.

"Це показав досвід Європи та США, які першими зіткнулися з цим мутованим видом і переконалися, що летальність є вищою", — сказав лікар.

Проте Дубров спростовує, що ситуація в Україні є більш критичною, ніж в інших європейських країнах. Він прокоментував дані, що в реанімаціях від COVID-19 помирає 40% хворих.

"Наразі загальна статистика летальності становить 2,3%. 40% і більше — такий же показник летальності в реанімаціях фіксують у наших західних сусідів, зокрема у Польщі", — пояснив він.

За словами президента асоціації анестезіологів, про значне підвищення рівня летальності можна буде говорити, коли медзаклади будуть переповнені. Але поки в середньому в Україні заповнено 56% ліжок. І ще 30% ліжок не розгорнуті.

"Дійсно, деякі регіони "червоні", і ми бачимо суттєве підвищення заповнюваності ліжок — у деяких закладах аж до 90%. Але є можливості розгортати додаткові ліжка", — зазначив Дубров.

Особливості організації роботи "ковідних" лікарень

"Дуже важливо, скільки є ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Коли ми бачимо лікувальні заклади на 300 ліжок під COVID-19 і з них 12 — інтенсивної терапії, то це абсолютно неправильний підхід", — вважає очільник асоціації анестезіологів.

За його словами, МОЗ рекомендує 10-15% ліжок для інтенсивної терапії від загальної кількості місць. Тоді реанімація справлятиметься з важкими пацієнтами.

"Якщо реанімація має 3% або менше ліжок, то цей заклад не справлятиметься з важкими і вкрай важкими пацієнтами", — переконаний Дубров.

Ситуація у реанімаціях

Сергій Дубров підтвердив, що наразі лікування у реанімаціях потребують більше пацієнтів, ніж під час першої та другої хвилі.

Діти і COVID-19

"Спілкуючись з колегами з дитячої інфекційної лікарні Києва, можу сказати: під час попередніх хвиль заклад був майже пустий — заповнюваність становила 8-15%. Наразі заповнюваність дитячої інфекційної лікарні становить понад 60%. Діти хворіють частіше.

Важливість щеплення

Дубров стверджує, що переважна більшість пацієнтів з COVID-19 — нещеплені.

"Вчора спілкувався з Львівською лікарнею швидкої допомоги. Там 48 пацієнтів — і жоден не має щеплення. Та сама ситуація у нашому відділенні інтенсивної терапії: з усіх пацієнтів, які лікувалися або лікуються, не було жодного щепленого", — розповів він.

Новини України: Сергій Дубров розповів про важливість вакцинації та перебіг хвороби

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, станом на середину жовтня Україна посідає друге місце за рівнем смертності від COVID-19 серед країн Європи.

Як повідомлялося, наразі у "червоній" зоні карантину перебувають 5 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.

Київ незабаром також може перейти до "червоної" зони карантину через те, що в столиці завантажено вже 70% лікарняних ліжок під хворих на коронавірус.

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