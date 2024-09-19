Третя світова та страх перемоги України: чому США не дозволяють нам бити по Росії 

Наступного тижня Володимир Зеленський і Джо Байден особисто зустрінуться в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, щоб обговорити подальшу військову стратегію України та зняття обмежень на удари західною далекобійною зброєю по цілям в глибині території Росії.

Американський президент виступить на Генасамблеї ООН 24 вересня, в перший день відкриття загальних дебатів. Володимир Зеленський матиме промову 25 вересня. Ймовірно десь у ці дати відбудеться й особиста зустріч очільників США та України. Білий дім хоче обговорити подальшу військову стратегію України. Київ представить свій "План перемоги", який, за словами президента Зеленського, складається з чотирьох основних пунктів (безпека, сильна військова й економічна підтримка Заходу, та геополітичне місце для України) та ще одного, який нам потрібен після війни. Проте, як заявили в США, вони цей план вже бачили.

Один із пунктів включає надання Україні дозволу бити західною зброєю - американськими ATACMS, британськими Storm Shadow та французькими SCALP - по цілям в глибині території Росії. За словами Володимира Зеленського, 80% зруйнованої української інфраструктури - це російські керовані авіаційні бомби - КАБи та ФАБи. Тому ЗСУ треба терміново вразити аеродроми, з яких вони запускаються. Проте західні лідери або відмовляються надати нам дозвіл вдарити їхньою зброєю по цим аеродромам, або тягнуть з ухваленням цього рішення.

Путін вже заявив: якщо Україна отримає такий дозвіл, то країни НАТО почнуть пряму війну з Росією. А божевільний Дмитро Медведєв знову погрожує застосувати ядерну зброю, в першу чергу по Києву. Й поки Франція та Британія чекають на рішення Адміністрації Байдена щодо зняття обмежень на використання ЗСУ їхньої далекобійної зброї, у західній пресі знову множаться статті щодо пошуку параметрів можливого перемирʼя чи заморозки війни без жодних для України гарантій.

Чи дійсно Захід, особливо США, хоче підштовхнути Україну до переговорів з Росією ще до виборів у США 5 листопада на невигідних для нас умовах? Чи дадуть Києву дозвіл бити західною далекобійною зброєю по Росії? Та чого насправді бояться у Вашингтоні та ключових європейських столицях? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чергове перезавантаження: дозвіл на удари

Від зустрічі Джо Байдена з премʼєром Британії Кіром Стармером у пʼятницю, 13 вересня, у Вашингтоні всі очікували нарешті надання Україні дозволу завдавати ударів по обʼєктах в глибині території Росії. Тим паче, що саме тоді в The Times вийшла спільна стаття п’ятьох колишніх міністрів оборони та прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона, де вони закликали дозволити Україні застосовувати ракети Storm Shadow навіть без підтримки США.

Проте, не дивлячись на низку обнадійливих публікацій у західній пресі напередодні, Білий дім обмежився повідомленням: "Лідери…підтвердили непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від агресії Росії. Вони висловили глибоку стурбованість наданням Іраном і Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії".

Напередодні британські ЗМІ повідомляли, що офіційний Лондон (як, в принципі, й Париж) не проти дати дозвіл на удари Storm Shadow по цілям в Росії, але чекає спершу відповідного рішення США. Разом із тим, як і до зустрічі Кіра Стармера з Джо Байденом, так і після неї, міністр закордонних справ країни Девід Леммід заявляв, що якийсь один вид озброєння не матиме вирішального значення в цій війні.

Пізніше The Times, із посиланням на джерела в британському уряді, повідомила, що Лондон не діятиме сам без Вашингтона щодо зняття обмежень на удари. "Лондон вважає, що США, швидше за все, дадуть дозвіл на удари на Генасамблеї ООН, яка відкрилася 10 вересня, хоча в Адміністрації Байдена є розбіжності щодо цього", - додає видання.

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Після цього The Washington Post написала, що Адміністрація Байдена хоче отримати більше інформації, як Київ використовуватиме американську далекобійну зброю, та як це вписується в ширшу стратегію війни, тобто План перемоги України, який президент Зеленський має представити Джо Байдену під час їхньої особистої зустрічі наступного тижня.

"Представники Адміністрації стурбовані, що послаблення обмежень матиме обмежений вплив і пов’язане з великим ризиком. Посадові особи з питань оборони США неодноразово стверджували, що кількість ракет великої дальності (ATACMS на складах США - ред.) обмежена, й що Україна вже використовує власні безпілотники дальньої дії, щоб вражати цілі в глибині Росії. Про це свідчить нічний удар (у ніч на середу, 18 вересня, - ред.) українського безпілотника, який вразив великий військовий склад (біля російського міста Торопець Тверської області - ред.)", - зазначає The Washington Post.

Разом із тим, публічні й непублічні коментарі чинних та колишніх західних військових суттєво відрізняються від того, що кажуть політики. Перші закликають до безумовного надання Україні дозволу на удари по Росії західною зброєю. Наприклад, голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що кожна країна, на яку нападають, має право на самозахист, і це право на обмежується кордоном власної країни. А генсек НАТО Єнс Столтенберг (щоправда, він не військовий, й скоро поступиться посадою колишньому премʼєру Нідерландів Марку Рютте, а сам очолить Мюнхенську безпекову конференцію) теж вважає, що на війні не буває без ризику.

Тож, як бачимо, зняття відповідних обмежень блокують США. Втім, як завжди. Проте зараз на це є дві головні причини:

Небажання Адміністрації Байдена ризикувати напередодні президентських виборів у США 5 листопада, щоб команда Дональда Трампа не почала ще більше звинувачувати кандидатку від демократів і віцепрезидентку Камалу Гарріс у втягуванні Америки в Третю світову війну; Та, можливо, як про це пише The Economist, Адміністрація Байдена не хоче поставити під загрозу "перезавантаження" відносин із Москвою в майбутньому.

Третя світова: чого насправді боїться Захід

Після погроз Путіна, Медведєва, спікера Держдуми Володіна та інших кремлівських посіпак (на додачу до білоруського диктатора Лукашенка, який вже не раз каже про Третю світову війну) про те, що надання Заходом дозволу на удари їхньою зброєю по цілям в глибині Росії втягне НАТО у пряму війну з Москвою, Девід Леммі сказав, що Кремль пускає пил в очі. А речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що "це не та риторика, якої ми не чули від нього (Путіна - ред.) раніше".

Проте, як зазначають аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), які в серпні були в Україні й виклали свої думки у відповідній статті, обмеження США на використання багатьох наданих Києву американських систем створили в українців відчуття, що вони воюють із зав’язаною за спиною рукою.

"Українські сили мають координати аеродромів біля кордону з Росією, з яких Путін запускає МіГи, озброєні касетними бомбами. У них є зброя для нейтралізації цих аеродромів, але вони не мають на це дозволу партнерів. Хештег #letUkrainestrikeback (у перекладі з англ. - дайте Україні бити у відповідь - ред.) поширився протягом останніх місяців, демонструючи поширену думку, що оборонним зусиллям України суттєво перешкоджають західні країни, які надто чутливі до потенційної російської ескалації", - йдеться в статті аналітиків CSIS.

За інформацією Reuters, ще минулого тижня Україна надала США та Британії список цілей на території Росії, по яким ми б хотіли завдати ударів: командні центри, склади палива та зброї, а також місця зосередження живої сили противника. Проте, як пише видання, американські офіційні особи скептично ставляться до того, що це суттєво змінить перебіг війни.

"За їхніми словами, ATACMS посилили б цю здатність, але вони занадто дорогі й обмежені в кількості, щоб щось змінити. Крім того, Кремль значною мірою перемістив свої військові літаки, що запускають плануючі бомби, за межі радіусу дії американських ракет. Вони також вважають, що Київ натомість має зосередитися на тому, щоб зупинити просування Росії на сході України", - додає Reuters.

Так само Financial Times, із посиланням на західних чиновників, пише й про британські ракети Storm Shadow. Мовляв, їхні запаси на складах обмежені, та й навряд чи вони здатні стратегічно змінити хід війни. Натомість, Німеччина має значні запаси ракет Taurus, які бʼють на 300-500 км, й можуть серйозно пошкодити Керченський міст. Проте позиція канцлера Олафа Шольца незмінна: Німеччина не надасть Україні ці ракети, а також не збирається знімати заборону на використання іншої німецької зброї на удари вглиб території Росії. Разом із тим, цікаво інше: всі західні країни надали Україні дозвіл на використання їхньої зброї в операції на Курщині. Тому, не зовсім зрозуміло, чому зараз обмежувати використання західних далекобійних ракет, які, тим паче, навряд чи дістануть до Кремля в Москві.

Раніше ТСН.ua вже писав, що Білий дім наблизився до ухвалення рішення щодо надання Україні ракет JASSM для F-16. Проте наразі незрозуміло, яку з двох типів ракет JASSM отримає Україна – дальністю 370 км або 800 км – та чи отримають ЗСУ дозвіл бити ними по цілях вглибині Росії. Від самого початку повномасштабної війни Росії проти України США постійно запроваджували різні види обмежень чи-то на надання певних видів озброєнь, чи-то на їхнє використання, не даючи ЗСУ завдати дійсно суттєвих втрат ворогові.

За словами Ліама Коллінза, старшого наукового співробітника New America, кар’єрного офіцера спецназу, який прослужив в армії США 27 років, та у 2016-2018 роках працював виконавчим офіцером старшого радника з питань оборони США в Україні, Захід не дає Україні дозвіл бити вглиб території РФ, бо боїться уявних червоних ліній, яких не існує.

"Західні країни десятиліттями дотримувалися самостримування. Я був частиною консультативної групи, яка рекомендувала надати українцям Javelin ще у 2017 році, але багато хто виступав проти, бо боялися, що Росія якось ескалює ситуацію, але цього не сталося. Єдиний шлях, яким вони могли б ескалювати зараз, - це використати ядерну зброю. Проте, якщо ви заглибитеся в те, що говорить Путін, - Росія ніколи її не використає, якщо США чи НАТО не будуть безпосередньо втягнуті (в цю війну - ред.). Але навіть тоді сумнівно, що він (Путін - ред.) її використає. Він не піде на ескалацію, скільки б систем Захід не надав Україні, й де б Україна їх не використовувала (тобто, всередині Росії)", - сказав ТСН.ua Ліам Коллінз.

Тим часом у західних медіа знову зʼявилися статті про закриті розмови на Заході щодо закінчення війни шляхом переговорів між Україною та Росією вже у 2025 році. Проте, всі ці публікації із посиланнями на неназвані джерела не дають відповіді на головне запитання: які гарантії від російського ненападу в майбутньому отримає Україна?

Професор Школи дипломатичної служби при Джорджтаунському університеті, Школи Максвелла при Сіракузькому університеті, автор книжки року за версією Economist "Нові правила війни" Шон Макфейт коментує ТСН.ua, що Путін жадає статусу наддержави (для Росії — ред.) та поваги США, а європейські країни розглядає як похідні. Йому також треба (Путін хоче — ред.) дочекатися результату президентських виборів у США.

"Не може бути мирного саміту чи переговорів без участі всіх сторін, що ворогують. Я думаю, що нічого не станеться до завершення виборів президента США. Навіть якщо відбудеться успішний мирний саміт, скажімо, наступної весни, я думаю, що Москва, швидше за все, обдурить. Інтереси Путіна в Україні ніколи не зменшаться. Щоб протистояти цьому, я вважаю, що Україні потрібно менше Голіафа й більше Давида. Треба знайти спосіб атакувати режим Путіна, а не його війська", — підсумував Шон Макфейт.