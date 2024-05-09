“Три дні ґвалтували маленьку дівчинку!”: військовий — про жахливу історію насильства окупантів над дітьми

Стояли в одному населеному пункті і жіночка меня розповіла. Три буряти приїхали приїхали додому до жінки, в якої було троє доньок. Забрали меншу, тому що старшої вдома не було. Ґвалтували її три дні.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA розповів майор поліції у відставці, розвідник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на позивний “Пітбуль”.

“Привезли, як шматок м’яса викинули під хату і сказали “забирайте”. Їй 13 років. Це біль… це дуже важко. До цього звикнути неможливо. Можна звикнути до всього, але не можна звикнути до смерті побратимів, до смерті цивільних. Ми військові, у нас робота така. Цивільних ми повинні захищати, чому вони страждають? Воюй з нами, вийди один на один… Ні, вони ракети запускають і все”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ІНТЕРВ’Ю ПІД ЗВУКИ ВИБУХІВ! Якщо ЗСУ закінчаться, росіяни прийдуть ґвалтувати! Розвідник “Пітбуль”

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