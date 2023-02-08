Три дні полірували сотня людей: в Одеському оперному почистили одну з найбільших театральних люстр світу

Головна люстра Одеського театру опери та балету знову готова сяяти, адже вже закінчили її щорічні ремонт та чистку, йдеться в ТСН.

В театрі вірять, що попри блекаут і постійні обстріли невдовзі люстра спалахне двома сотнями лампочок перед черговою виставою. Цього року їх замінили на більш сучасні та економічні - світлодіодні. Окрім цього відполірували дев’ять сотень кришталиків, почистили від пилу та бруду каркас та декор виробу.

Для цього механізм вагою у майже дві з половиною тони опустили до рівня крісел глядачів, а потім майже сотня людей три дні поспіль наводили блиск. “Попри все, попри війну, попри складні умови, профілактичні роботи з нашею красунею, як ми кажемо, її величністю пані люстрою, відбуваються, бо вона, як жінка красива, примхлива, на яку всі дивляться, має бути бездоганною”, - кажуть працівники закладу.

Ця люстра вважається однією з найбільших театральних люстр у світі. Довжина її сягає дев’яти метрів від верхнього кільця до кінчика найнижчої кришталини, а діаметр – чотири метри.

Зазвичай її піднімають за зачиненими дверима, але сьогодні зробили виняток. “Ніхто не хоче, щобі ця краса зникла. Хочеться зберегти для нащадків та й для себе, для сучасності. Якщо повний блекаут, то у нас є подарований генератор”, - кажуть в театрі.

Нагадаємо, в Одесу доправили понад 80 потужних генераторів, які мають поліпшити ситуацію зі світлом. Їх планують приєднати до критичної інфраструктури, тож електроенергію, яка звільниться перенаправлять споживачам. Відтак містяни сподіваються, що світло будуть отримувати на 3 години, з 6-годинною відсутністю, так як це було до обстрілів і надмірного навантаження, коли в місцевій енергомережі сталися дві аварії поспіль.

Головну люстру Одеського оперного театру відремонтували

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