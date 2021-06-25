Три доби без води та їжі: у Харківській області в лісі знайшли виснажену бабусю

Бабця пішла на кладовище і заблукала.
У селі в Харківській області знайшли 86-річну пенсіонерку, яка заблукала в лісі. Старенька провела три доби без води та їжі.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 25 червня.
Бабця пішла на кладовище, де похована рідня, але додому так і не повернулася. Родичі почали бити на сполох.
Спершу зниклу бабусю намагались розшукати самотужки. Але врешті покликали на допомогу поліцейських. А до них згодом долучилися і волонтери.
Пошуковці прочісували місцевий ліс. Адже були припущення, що пенсіонерка сплутала щось і попрямувала не тією стежкою.
Зрештою, знайшли бабусину сумку, а за кілометр звідти і саму пенсіонерку. Вона була геть виснажена. Її оглянули медики, нині бабця уже вдома.
Нагадаємо, раніше у Миргородському районі Полтавської області в лісовому масиві Яреськи заблукала літня жінка. Шукали пенсіонерку рятувальники та поліцейські.