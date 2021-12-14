Три квартири потребують ремонту, потерпілі досі в лікарні — наслідки вибуху газу у Львові

Три квартири потребують ремонту, потерпілі досі в лікарні — наслідки вибуху газу у Львові

Трьом родинам, які втратили житло, міська влада запропонувала тимчасовий притулок, але цією пропозицією поки ніхто не скористався.

Потерпілі внаслідок вибуху газу, який пролунав 13 грудня в будинку на вулиці Замарстинівській у Львові, досі перебувають у лікарні. У найважчому стані - власниця квартири, де вибухнула несправна газова колонка. У неї опіки усього тіла. Госпіталізовано також її племінника та сусіда, який надихався димом.

Про причини та наслідки вибуху в багатоквартирному будинку йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Квартира, в якій напередодні пролунав гучний вибух, перетворилася на згарище. Однієї стіни - між коридором та кухнею — більше немає, вона обвалилася.

Господар квартири Ігор Бевшко перебирає обгорілі речі, які його дружина викидала з вікна під час пожежі. Сподівається знайти хоч якісь документи.

Вибух у квартирі стався за лічені хвилини до його приходу. Ігор повертався з роботи додому і тільки-но повернув у двір, коли пролунав вибух. Його дружині не поталанило найбільше — у неї опіки 25% тіла. “На кухні пила чай і колонка бухнула”, - каже вона, нарікаючи, що нічого не встигла забрати із охопленої вогнем квартири, тож і документи, і гроші, і телефон — все згоріло.

Постраждав у пожежі також племінник господаря — йому обпекло руки та обличчя. Каже, що газову колонку недавно ремонтував майстер, і він, коли її вмикав, то дотримувався всіх рекомендацій. Але раптом полум’я пішло вниз і пролунав вибух.

Старими перекриттями вогонь миттєво поширився вгору.

“У мене всі меблі підстрибнули в квартирі і я разом з ними. Одразу вибігла на балкон і тут вже було полум’я, дуже-дуже швидко горіло”, - розповідала одна із мешканок будинку Настя Ярема.

Експерти встановили, що вибух стався саме через несправність у газовій колонці. Сусіди кажуть, що власники квартири її часто ремонтували, але насправді газовий прилад вже давно потрібно було поміняти на новий.

Від вибуху у під'їзді з тринадцяти квартир постраждало - три. Та, де стався вибух - повністю розтрощена. Полум’я пошкодило і оселю поверхом вище - там згоріла перегородка між кімнатами. Квартиру знизу під час гасіння сильно залило водою.

У мерії повідомили, що трьом постраждалим родинам запропонували тимчасове житло. Але цією пропозицією ніхто поки не скористався.

Експерти також встановили, що несучі конструкції будинку цілі, тому зносити його не будуть. Вже завтра обіцяють розпочати ремонтні роботи. Гроші на це виділяють з резервного фонду.

Завершити ремонт хочуть за місяць. Світло у будинку вже увімкнули, от-от мають відновити і газопостачання.

Вибух у Львові: троє потерпілих у лікарні, власниця квартири у найтяжчому стані

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