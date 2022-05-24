Три місяці війни: які свої землі Україна вже героїчно відвоювала в Путіна і що буде далі

Три місяці війни: які свої землі Україна вже героїчно відвоювала в Путіна і що буде далі

24 лютого 2022 року близько 5 ранку життя мільйонів українців змінилося - незалежна країна, в якій панувало мирне життя, піддалася повномасштабному нападу країни-агресорки на чолі з диктатором Володимиром Путіним.

Три місяці тому українці прокинулися від вибухів, які лунали по всій країні, і дзвінків рідних - Росія розпочала так звану "спецоперацію" і випустила крилаті й балістичні ракети по аеродромах, військових штабах і складах у Києві, Харкові, Луцьку, Івано-Франківську, Дніпрі, Василькові. Вибухи лунали у містечках під Києвом, де потім окупанти вчиняли надзвичайно жорстокі звірства щодо мирних людей, в Одесі та на підконтрольній Україні територіях Донеччини та Луганщини. Того ранку ніхто не міг повірити, що повномасштабна війна можлива.

Як починалося повномасштабне вторгнення путінської армії до України і яких успіхів досягли ЗСУ за три місяці мужньої боротьби, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Підготовка України

Попри підступний і несподіваний для багатьох українців напад РФ, вище керівництво держави було готове до атаки агресора.

Ознакою того, що Україна почала готуватися, каже військовий експерт Сергій Згурець, були навчання "Заметіль-2022", де за декілька тижнів до початку широкомасштабного нападу РФ, військові провели тренування, які допомогли, зокрема, передислокувати нашу авіацію на інші аеродроми і забезпечили певне домобілізування.

Путін планував за три дні взяти українську столицю і розгорнути свій триколор в усіх українських областях, але зазнав невдачі - натомість отримав неабиякий спротив громадян.

Досягнення України у війни з РФ

Українським захисникам вдалося відбити окупантів від Києва, Чернігова, Сум; воїни змусили путінську армію відійти за наш кордон.

За ці три місяці війни в Україні армія РФ, про яку кремлівська пропаганда роками створювала культ однієї із "найсильніших", зазнала рекордних втрат. Станом на 24 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали понад 29,3 тисячі осіб. Російська армія не лише деморалізована, а й щодня втрачає чимало техніки й військових, яких сама ж РФ не хоче забирати з поля бою і бреше про їхні смерті.

Так, протягом трьох місяців амбіції Путіна зменшилися від захоплення Києва й половини України до наступу в зоні Ізюму. натомість ЗСУ доформували загони тероборони, а на тимчасово окупованих територіях - почали працювати сили спротиву і доволі успішно.

У Херсонській області й інших регіонах, де окупанти намагаються контролювати українську територію, відбуваються загадкові випадки з армією РФ: зникають їхні офіцери й солдати, відбуваються ситуації, коли потяги йдуть під укіс.

А ще Україна має потужну й однозначну підтримку всього цивілізованого світу. За три місяці західні партнери значно розширили санкції проти РФ, збільшили гуманітарну підтримку і поставки зброї, а США підписали історичний "Ленд-ліз".

Що буде далі?

На думку українського журналіста й військового експерта Сергія Згурця, на Україну чекає велика битва за Донбас. Нині російські сили на сході України вичерпуються, а от ЗСУ незабаром отримає важке озброєння від партнерів. Тож, очікується, що війна найближчим часом може перейти в менш активну стадію.

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"Ворог скоро буде не готовий вести бойові дії, а ми ще не готові. І от ця пауза може тривати декілька місяців. На кінець літа ми можемо вийти на наступний етап бойових дій, пов'язаних із витісненням ворога з нашої території", - каже експерт.

Три місяці війни показали міць Збройних сил України й згуртованість українського народу, який став символом незламності й нескореності для всього цивілізованого світу.

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії заявив, що Путін не зможе досягти успіху в Україні, бо його армію розіб’ють ЗСУ.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна може виграти війну, яку розпочала і варварськи веде РФ.

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