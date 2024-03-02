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Відомий астролог Влад Росс назвав рік завершення війни: перед цим росіяни спробують атакувати Київ вдруге

Відомий астролог Влад Росс назвав рік завершення війни: перед цим росіяни спробують атакувати Київ вдруге

Астролог Влад Росс не виключає масованого обстрілу найближчим часом та повторного наступу на Київ влітку. Колаж ТСН.ua.

За словами Влада Росса, небезпека для столиці буде влітку, а війна може завершитись неочікувано.

Наступний масований обстріл України росіяни можуть здійснити в період з 5 до 7 березня, в квітні є вірогідність того, що наша країна отримає нову зброю від західних партнерів, а війна може завершитись або неочікувано навесні цього року або в наступному.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів астролог вищої категорії Влад Росс.

"Нашкодити інфраструктурі вони можуть напередодні 8 березня", - припускає астролог.

Та додає: "Наприклад, в період з 5 по 7 березня, з 5 до 6 березня. Там виходить цікава ситуація. В цей період буде спадний місяць. Вважається, що в ці дні можуть діставати темні сили. Тому перед молодиком вони можуть стріляти. Тому обстріл можуть здійснити або 5, 6, 7, або безпосередньо перед молодиком – 9 березня. Тобто в дні темної Гекати (дні, коли на небі не видно місяця – Ред.) росіяни можуть здійснити обстріл".

За словами Росса, небезпеки можуть бути і в п’ятницю, завтра. "Вони можуть знайти черговий літак А-50, який ми підім’ємо", - посміхаючись каже астролог.
 

Якою може бути ситуація на фронті протягом 2024 року
 

На це питання Влад Росс відповідає з тривогою через Харків.
"Головна задача ФСБ Росії – взяти Харків. Вони мріють про це зараз. Після фейкових виборів можуть або оголосити мобілізацію, або запропонувати більше грошей. Харків для них дуже важливий як східна столиця так званої "Новоросії", - каже Влад Росс.

Та продовжує: "Звергнення наступного міста – це може бути Куп’янськ. Це вони можуть розцінювати як можливість "приєднати" Харківську область, як можливість підібратись до Харкова. Складна ситуація може спостерігатись не тільки там, а й в Запорізькій області. Але Харків – це їхня головна задача".

На думку астролога, іншою такою точкою, крім Куп’янська, може бути Вугледар.

"Але місячне затемнення 25 березня, а потім сонячне, яке відбудеться 8 квітня, можуть передвіщати неочікуване звергнення влади в Кремлі", - додає Влад Росс.
 
Крім цього, Росс каже про наступне: "Одразу після виборів може розпочатись підкилимна боротьба за владу. Може розпочатись який "хрестовий похід" на Москву, як це було з Пригожиним. Черговий похід на Москву або переворот можуть статись в квітні-травні, коли білий місяць поєднається з Ураном та Юпітером в знакі України – Тільці. Білий місяць – це щастя, блага звістка, Уран – це неочікуваний поворот подій".

За словами Росса, ситуація на фронті може залишатись складною аж до квітня.

"На межі завісання над прірвою та розвалу фронта ми можем перебувати в березні. Не виключається руйнування наших захисних споруд. Може бути неочікуваний прорив, тому молимось", - каже Влад Росс.

Але до цього додає: "В квітні нам можуть дати стільки зброї, що стане зрозуміло – цю війну ми не програємо остаточно. Але треба дочекатись квітня. За всіма розкладами, допомога нам буде. Головне, нам вистояти в цьому році. Перемога буде в наступному, 2025 році, якщо Трампа не допустять. Зірки схиляються до того, що в нього буде програш в якомусь важливому суді".

Коли помре Путін?

Відповідаючи на це питання, Влад Росс стверджує, що Путіна вже немає в живих.
«Він вже здох. Це його двійник. Падіння двійника Путіна та клана ФСБ має відбутись в 2025 році. Влада зміниться остаточно та безповоротно. У Путіна три двійника. Два з них з’являються на публіці», - каже астролог.
 

Якою буде ситуацію в Києві


Астролог каже, що влітку росіяни можуть спробувати знов здійснити наступ на Київ. "Влітку збираються напасти на Київ, особливо небезпечний період – липень та серпень. Звісно, за умови, що в Москві не станеться перевороту. Липень-серпень – найнебезпечніший період", - каже Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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