Відомий астролог Влад Росс назвав рік завершення війни: перед цим росіяни спробують атакувати Київ вдруге

Наступний масований обстріл України росіяни можуть здійснити в період з 5 до 7 березня, в квітні є вірогідність того, що наша країна отримає нову зброю від західних партнерів, а війна може завершитись або неочікувано навесні цього року або в наступному.



Про це в коментарі для ТСН.ua розповів астролог вищої категорії Влад Росс.



"Нашкодити інфраструктурі вони можуть напередодні 8 березня", - припускає астролог.

Та додає: "Наприклад, в період з 5 по 7 березня, з 5 до 6 березня. Там виходить цікава ситуація. В цей період буде спадний місяць. Вважається, що в ці дні можуть діставати темні сили. Тому перед молодиком вони можуть стріляти. Тому обстріл можуть здійснити або 5, 6, 7, або безпосередньо перед молодиком – 9 березня. Тобто в дні темної Гекати (дні, коли на небі не видно місяця – Ред.) росіяни можуть здійснити обстріл".

За словами Росса, небезпеки можуть бути і в п’ятницю, завтра. "Вони можуть знайти черговий літак А-50, який ми підім’ємо", - посміхаючись каже астролог.



Якою може бути ситуація на фронті протягом 2024 року



На це питання Влад Росс відповідає з тривогою через Харків.

"Головна задача ФСБ Росії – взяти Харків. Вони мріють про це зараз. Після фейкових виборів можуть або оголосити мобілізацію, або запропонувати більше грошей. Харків для них дуже важливий як східна столиця так званої "Новоросії", - каже Влад Росс.



Та продовжує: "Звергнення наступного міста – це може бути Куп’янськ. Це вони можуть розцінювати як можливість "приєднати" Харківську область, як можливість підібратись до Харкова. Складна ситуація може спостерігатись не тільки там, а й в Запорізькій області. Але Харків – це їхня головна задача".



На думку астролога, іншою такою точкою, крім Куп’янська, може бути Вугледар.



"Але місячне затемнення 25 березня, а потім сонячне, яке відбудеться 8 квітня, можуть передвіщати неочікуване звергнення влади в Кремлі", - додає Влад Росс.



Крім цього, Росс каже про наступне: "Одразу після виборів може розпочатись підкилимна боротьба за владу. Може розпочатись який "хрестовий похід" на Москву, як це було з Пригожиним. Черговий похід на Москву або переворот можуть статись в квітні-травні, коли білий місяць поєднається з Ураном та Юпітером в знакі України – Тільці. Білий місяць – це щастя, блага звістка, Уран – це неочікуваний поворот подій".



За словами Росса, ситуація на фронті може залишатись складною аж до квітня.

"На межі завісання над прірвою та розвалу фронта ми можем перебувати в березні. Не виключається руйнування наших захисних споруд. Може бути неочікуваний прорив, тому молимось", - каже Влад Росс.

Але до цього додає: "В квітні нам можуть дати стільки зброї, що стане зрозуміло – цю війну ми не програємо остаточно. Але треба дочекатись квітня. За всіма розкладами, допомога нам буде. Головне, нам вистояти в цьому році. Перемога буде в наступному, 2025 році, якщо Трампа не допустять. Зірки схиляються до того, що в нього буде програш в якомусь важливому суді".

Коли помре Путін?

Відповідаючи на це питання, Влад Росс стверджує, що Путіна вже немає в живих.

«Він вже здох. Це його двійник. Падіння двійника Путіна та клана ФСБ має відбутись в 2025 році. Влада зміниться остаточно та безповоротно. У Путіна три двійника. Два з них з’являються на публіці», - каже астролог.



Якою буде ситуацію в Києві



Астролог каже, що влітку росіяни можуть спробувати знов здійснити наступ на Київ. "Влітку збираються напасти на Київ, особливо небезпечний період – липень та серпень. Звісно, за умови, що в Москві не станеться перевороту. Липень-серпень – найнебезпечніший період", - каже Влад Росс.



Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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