Три по двісті: найрозумніший випускник цього року розповів, як досяг найвищих результатів

За високі результати на ЗНО цьогоріч уперше почнуть видавати президентську стипендію.
Один на всю країну. Цьогоріч лишень одному випускнику вдалося написати ЗНО із трьох предметів на 200 балів. І це учень із Києва. Денис Кінзерський випускник столичного фізмат ліцею, на 200 написав математику, хімію та біологію. І за такі досягнення Денисові заплатять. Цьогоріч за найвищі результати ЗНО учням платитимуть президентську стипендію.
Про те, скільки це, кому її точно дадуть та на куди ці гроші планує витратити відмінник Денис - 29 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Столичний фізмат ліцей. Клас біології. Це кабінет, в якому вчився найрозумніший випускник цього року.
У Дениса Кінзерського ЗНО з математики - 200, з біології - 200, з хімії - 200. Українську написав на 196. Що єдиний на всю країну отримав три по двісті - хлопець не знає, як і реагувати. Його ж вчителька нарадуватися не може.
Радіє за свого учня класна керівничка, а заодно вчителька з біології. Що з цього предмета у Дениса буде 200, вона й не сумнівалася. А от - математикою вразив. Бо ж у школі на максимум не витягував.
Досягти найвищих результатів, каже, вдалося завдяки хорошим вчителям у ліцеї. А ще трішки звернувся і до репетиторів.
Ну, і з біології ще пройшов онлайн курс.
Знання з біології планує поглиблювати й далі. Хоче вступити до університету Шевченка в інститут високих технологій.
За високі результати на ЗНО цьогоріч уперше почнуть видавати президентську стипендію.
Згідно з указом нагороджувати грошима будуть за найбільші бали із ЗНО - тих, хто закінчив школу, постійно проживає в Україні та зарахований до вітчизняного вишу. Стипендії виплачуватимуть щомісяця, протягом року, по 10 000 гривень.
Куди витратити президентську стипендію уже можуть помізкувати і ті, хто набрав із двох предметів по 200 балів. Таких на всю країну двадцять семеро. Серед них Вікторія - у якої 200 з математики та хімії. А ще Ірина. У неї 200 з англійської та математики. ЇЇ ж уже зарахував німецький виш.
Президентську стипендію за найвищі результати ЗНО, відповідно до постанови уряду, призначатимуть не більш ніж 270-м учасникам тестування. Поки що максимальні 200 отримали понад півтисячі тестувальників. Але ця цифра може зрости. Сьогодні стартувала додаткова сесію ЗНО.