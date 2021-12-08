Три роки в'язниці за чотири копиці сіна: на Прикарпатті посадили палія та змусили заплатити 65 тис. грн

Три роки в'язниці за чотири копиці сіна: на Прикарпатті посадили палія та змусили заплатити 65 тис. грн

Чоловік зізнався, що матеріальної шкоди поки не відшкодував потерпілій, бо є безробітним.

В Івано-Франківській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі та змусили заплатити майже 65 тис. грн моральної та матеріальної компенсації, бо він спалив чотири копиці сіна.

Також читайте На Дніпропетровщині мати 4 дітей побила гінекологиню, бо та відмовилась робити аборт її подрузі

Про це йдеться у вироку Богородчанського районного суду Івано-Франківської області, повідомляє ТСН.ua.

Підозрюваний вину визнав лише частково

За даними слідства, чоловік будучи нетверезим навмисно спалив чотири копиці сіна, які належали жінці із братом якої в підозрюваного був конфлікт.

На суді підозрюваний свою вину визнав частково. Він розповів, що 18 жовтня 2020 року в селі Гринівка розпивав алкоголь із знайомими. Близько 22:00 компанія розійшлась. Тоді чоловік пішов додому, проте по дорозі вирішив підпалили сіно, котре належало сестрі чоловіка, з яким у підозрюваного був конфлікт. Чоловік зізнався, що матеріальної шкоди поки не відшкодував потерпілій, бо є безробітним.

"Вказав, що він готовий понести кримінальну відповідальність за вчинений злочин, однак просить не застосовувати до нього покарання у виді реального позбавлення волі. Цивільний позов в частині матеріальної шкоди визнає частково та заперечує щодо задоволення позову про відшкодування моральної шкоди", - йдеться у вироку суду.

Потерпіла вимагала покарати палія

Потерпіла розповіла, що через пожежу її родина перелякалась, оскільки вогонь міг перекинутись на житловий будинок. Підозрюваного вона впізнала, коли переглянула камери відеоспостереження. Вона вимагала покарати чоловіка та стягнути з нього 34 734 грн матеріальної шкоди і 70 тис. грн моральної.

Вирок суду

Суд визнав винним чоловіка за ч.2 ст.194 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі. Також чоловік повинен сплатити потерпілій 34 434 грн матеріальної шкоди та 30 тис. грн моральної. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Читайте також: