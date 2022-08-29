Три сценарії розвитку війни: на що розраховує Путін, і за яких умов Україна переможе

Захід поступово повертається з сезону літніх відпусток, починаючи розуміти, що не можна допустити затягування війни Росії проти України.

ЗСУ перейшли до наступу на півдні, пробивши першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку. До цього українські війська готувалися кілька місяців поспіль, завдаючи високоточних ударів по мостах, складах із боєприпасами та базах окупантів. І це після важкого Дня Незалежності, коли російські військові злочинці влаштували українцям справжній ракетний терор, справжній подарунок, хоч і з невеличким запізненням.

Ще одна добра новина надійшла зі США. У Німеччині 8 вересня міністр оборони США Ллойд Остін збирає міжнародну групу військової допомоги Україні "Рамштайн" на очну зустріч. Ну а канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що вже найближчими тижнями Україна отримає передові системи ППО, радіолокаційні системи та безпілотники, а також запропонував довгострокову допомогу Німеччини в розбудові української артилерії й сил ППО.

Схоже, що Захід поступово повертається з сезону літніх відпусток, починаючи розуміти, що не можна допустити затягування війни Росії проти України. На День Незалежності України, 24 серпня, припало рівно пів року цієї повномасштабної війни. У коментарях ТСН.ua американські експерти зазначали, що Захід має суттєво збільшити постачання Україні сучасного озброєння, щоб ми змогли відбити захоплені окупантами території. Тобто, якщо говорити відверто, Захід має надати все, що пообіцяв, а не затягувати цю війну, озираючись на реакцію Москви.

Про подальший розвиток подій на військовому та міжнародному фронті ТСН.ua розпитав у старшого наукового співробітника Європейської ради зовнішніх відносин Густава Гресселя, який окреслив три можливих сценарії, які нас очікують.

Сценарій 1 – що думає Путін

За цим сценарієм, на думку Густава Гресселя, взимку ми можемо побачити крах європейської єдності через енергетичне ембарго Росії. Тобто, Путін власноруч прикрутить газовий вентиль. Якщо так станеться, то Австрія, Італія й Угорщина повстануть, а Німеччина та Франція підтримають ревізіоністів. Тим часом республіканці в США перемагають на проміжних виборах, а запеклі баталії за ухвалення бюджету США на наступний рік покладуть кінець іноземній військовій допомозі та закону про лендліз.

"Російська армія продовжить стикатися з серйозними проблемами у поповненні резерву та логістиці. Навіть якщо китайські та іранські поставки (зброї до Росії – ред.) розпочнуться. Велика Британія, Польща, Болгарія, Словаччина та Чехія, однаково, продовжать постачати Україні зброю. Але цього виявиться недостатнім для встановлення української переваги. Тож Росія зможе лише дуже повільно "перемолоти" українську армію. Війна закінчиться перемогою Росії не раніше кінця 2023 року, а можливо, й 2024 року", - підсумовує перший сценарій Густав Грессель.

Сценарій 2 – глухий кут

За цього сценарію, поставки зброї, на думку експерта, триватимуть на тому ж рівні, тобто їх буде не мало, але й не вирішально багато, щоб схилити шальки терезів на користь України. На фронті можуть відбутися невеликі зміни: українці можуть відбити Херсон, а 3-й армійський корпус Росії може взяти Донбас.

Але потім, за словами Густава Гресселя, може настати ситуація, коли і російський особовий склад, і українські сили забезпечення (передовсім техніка та зброя – ред.) будуть виснажені після наступів і контрнаступів, які можуть розтягнутися на осінь-зиму й закінчитися наступної весни.

У такому разі росіяни закликатимуть до припинення вогню, європейці тиснутимуть на Україну заходити з Росією в переговори, й десь наприкінці весни чи влітку 2023 року підписується "Мінськ-3".

"Але режим припинення вогню нестабільний, як і під час попередніх двох Мінських домовленостей. Тому війна низької інтенсивності триватиме. Найгірше, що фронт "розрізатиме" країну на дві частини, всі очікуватимуть, що Росія відновить війну, коли переозброїться, а інвестори не заходитимуть в Україну й біженці не повертатимуться. Тому Заходу доведеться субсудіювати Україну, щоб вона продовжила функціонувати. Це, безумовно, найдорожчий сценарій, за якого війна взагалі не закінчиться", - каже експерт.

Сценарій 3 – перемога

За такого розвитку подій, як каже Густав Грессель, Росія ставатиме слабшою. Ми будемо бачити дефіцит високоточних боєприпасів, зниження активності артилерії й брак живої сили. Для росіян це погіршить ситуацію: однорічні контракти, які російські військовослужбовці підписували восени 2021 року, закінчаться у вересні/жовтні 2022 року; багато 6-місячних контрактів, підписаних приблизно 9 травня 2022 року, закінчаться в листопаді цього року. І багато цих військовослужбовців захочуть піти. Змусити їх залишитися на війні можливо, але вони стикатимуться з низьким моральним духом і ефективністю.

Змушувати воювати чоловіків з окупованих територій – це, за словами експерта, разова справа, бо таких залишилося мало.

"Тому, хоч 3-й армійський корпус зараз дасть Росії невеликий поштовх, боєздатність росіян особливо впаде взимку. Тим часом все більше українських підрозділів повертатиметься з навчань, все більше мобілізованих підрозділів набуватимуть бойового досвіду й впевненості, і якщо Захід збільшить постачання озброєнь, зокрема танків і БМП, Україна зможе розпочати великі контрнаступи (крім Херсона) навесні. Перший, на мою думку, піде на південь до Азовського моря, а потім наступної осені чи зими – на схід. Масштаб перемоги та її фінал залежить від бажання українців витримувати втрати, щоб відвоювати свої території", – підсумовує Густав Грессель.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 187-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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