Три собаки і 59 котів: киянка шукає господарів для врятованих під час війни тварин

Три собаки і 59 котів: киянка шукає господарів для врятованих під час війни тварин

Киянка Ольга Вергелес все життя рятує бездомних тварин, лікує та шукає їм нових господарів.

Багато улюбленців з’явилося саме під час війни: хтось чотирилапих підло викинув, а хтось не зміг забрати з окупованої домівки на Київщині. Нині прихисток у її домі знайшли 59 котів, три собаки та павучиха Матильда.

Як разом уживається така кількість тварин та як жінка встигає за всіма доглядати - у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Пані Ольга вже 20 років рятує котів та собак. Потім допомагає їм шукати нових господарів. Жінка працює медсестрою у місцевій поліклініці. Втім, вдома починається друга зміна. "Це постійне прибирання, постійне лікування. Але зазвичай все відбувається вночі, адже вдень я працюю", - ділиться вона.

Допомагає жінці з тваринами родина: чоловік, два сини, невістки, чотири внуки. "Така кількість котів виникла саме під час війни. Деякі з них мають поранення", - каже жінка.

Втім, вже навіть у її будинку тварини зазнали стресу, коли поруч впали рештки ракети. "Тварини бігли хто куди. Потім всі в одну купу збилися - і котики, і собачки. Як бути тим тваринам, у яких нікого немає вдома? А вони прийшли під захист. Прибігли до мене...", - згадує пані Ольга.

Наразі жінка шукає господарів для тварин за допомогою соцмереж. Зокрема, через Facebоok - на сторінці "Пушисте щастя - у дім". Жінка вірить, що колись у будинку залишиться лише їхній власний кіт - Тайсон.

59 котів, три собаки та павучиха: як Ольга Вергелес рятує безпритульних тварин

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