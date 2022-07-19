Тріатлон на підтримку ЗСУ: спортсмен із Харкова здолав 130 кілометрів, щоб зібрати кошти для захисників України

Виснажливу дистанцію в майже 130 кілометрів за дев'ять годин здолав спортсмен із Харкова Вадим Коваленко. Він плив, біг, їхав на велосипеді, і все це – не за призове місце, а щоб зібрати кошти для армії.

Тріатлоніст із Харкова Вадим Коваленко брав участь у найпрестижніших міжнародних змаганнях. Та нині участь у тріатлоні – має не спортивну, а благодійну мету. Свій IRONMAN Вадим присвячує бійцям, що боронять його рідне місто.

Про це 19 липня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Ми будемо збирати кошти для ЗСУ в Харківській області на автівки", - розповів Коваленко.

Після обстрілів Харкова Вадим вивіз дружину і дітей на Сумщину. Тут і почав посилено тренуватися.

Про свою доброчинну мету сповістив у соцмсережах. Дистанція, що пролягає у прифронтовій Сумщині – не з легких. Спершу – уплав близько 4-х кілометрів - по річці Псел. Під час запливу – встигає передавати привіти групі підтримки

Під вітром та дощем продовжує свій маршрут на велосипеді. Й на завершення – повний біговий марафон – понад 42 км.

На фініші через 9 годин надважкого марафону Вадима зустрічають найрідніші.

"Батько, брат,дружина, діти – всі на фініші, і он Вадік біжить! Наш герой! Вадим Коваленко!!! Фініш! Айронмен-челенж!!! Героям Слава! Найкраший, найкращий, вітаємо, друже!", - говорить товариш спортсмена Владислав Кропивка.

Під оплески рідних підраховують зібрані кошти. За час трансляції люди перерахували 215 тисяч гривень, та й після – кошти продовжують надходити, зараз – вже майже 300 тисяч, які Вадим знає куди витратити, адже має цілий список необхідного від харківських бійців.

"Всім дуже дякую, дякую за підтримку, за репости, за перегляди, ви всі супер, все буде – Україна!", - сказав Коваленко на фініші.

Це був третій повний айронмен Вадима і як він каже - найважливіший. Бо зміг підтримати нашу армію, яка, він вірить, повністю очистить Україну від рашистів. І він з родиною знову повернеться до рідного Харкова.