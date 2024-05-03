"Тричі ховали сина": в Чернівцях у братській могилі поховали 19 воїнів, які загинули під час авіанальоту

У Чернівцях вперше в Україні поховали останки 19 захисників у братській могилі. Бійці родом з різних регіонів, однак загинули разом під час авіанальоту на Київщині в березні 2022 року. Досі тривали сотні експертиз понівечених тіл, частина сімей уже кілька разів ховала останки рідних, які ідентифікували раніше.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Танасійчук.

Ритуальний кортеж зустрічали майже два десятки родин з різних куточків країни, яких об’єднало спільне горе. В одній труні ховають останки тіл їхніх найрідніших – чоловіків, синів, батьків.

Зустріч загиблих захисників України в Чернівцях

"Я прощаюся зі своїм сином. Він подзвонив і почалися вибухи, хлопці почали кричати, і я більше його не чула, більше телефон не відповідав", – каже мати загиблого військового Галина Григоряк.

Загиблий Сергій Григоряк

Жінка пригадує останню розмову з сином. 39-річний Сергій у складі бригади "Едельвейс" виконував бойові завдання на Київщині в березні 2022-го. Загинув під час авіанальоту ворога на українські позиції – тоді обірвалися життя ще 18-ти його побратимів.

"Я думала, може він у полоні, може поранили, може не пам'ятає своє ім'я, але через два роки сказали, що знайшли", – каже мати загиблого.

Галина Григоряк

Тіла були дуже понівеченими, що ускладнювало процес ідентифікації. Експертизи затягнулися на два роки. Деякі сім’ї хоронили своїх рідних уже кілька разів. Адже частину фрагментів тіл вдалося ідентифікувати раніше.

Сергій Стець

"Через півтора року признали його мертвим за ДНК. Нам фрагмент кістки дали, через пів року нам дали ще один фрагмент теж мого сина. Це було друге захоронення, а тепер спільне. Три рази ховати одного й того самого – це слів нема", – каже батько загиблого військового Сергій Стець.

Загиблий син Сергія Стеця – Василь Стець

Понад дві сотні фрагментів останків так обгоріли, що не підлягають жодній експертизі. Через це їх не могли розділити та повернути сім’ям. Тому родичі вирішили зробити братське поховання.

Батьки Тараса Леня

На цій братській могилі викарбують й ім’я сина пана Івана та Надії. 21-річний Тарас Лень був командиром взводу. До повномасштабного вторгнення служив у зоні ООС і мріяв лише про одне – вигнати ворога з рідної землі.

Тарас Лень

"Ми подали петицію про присвоєння героя, відчуваємо перед дитиною якусь провину. Люди питаються: а що ви з того будете мати? Нам нічого не треба, у нас дитини немає", – каже батько загиблого військового Іван Лень.

Батьки хочуть, щоб на місці поховання їхнього сина та його побратимів постав меморіал, який нагадуватиме про їхній подвиг.

Це перша спільна могила військових в Україні. Тут поховали рештки 19 бійців, трьох з яких не вдалося ідентифікувати за ДНК. Рідні воїнів вирішили зробити це в Чернівцях, звідки була родом більшість військовослужбовців.

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