Тригером може стати будь-що: Жданов розповів, чи варто очікувати бунтів у Росії

Подекуди в навчальних центрах мобілізованих росіян виникають бунти. Сьогодні будь-яка причина може призвести до протестів в РФ, але коли саме вони можуть з'явитися на вулицях Росії – невідомо.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Держдума РФ зняла з порядку денного і не стала голосувати, можна так сказати, за ці підйомні гроші, як одноразову виплату під час відмобілізування. І це дійсно вже спричиняє деякі бунти", - каже він.

За словами Жданова, тригером для бунтів у РФ може стати зараз будь-що.

"До речі, дуже цікавий момент щодо тих, хто сидить на полігоні. Вони живуть у наметовому містечку, форми досі немає, зброї немає, заняття з ними ніхто не проводить, і кожен ранок починається з того, що треба скинутися на дизпаливо для того, щоб машина змогла привезти їм їжу. Ще й їжі не вистачає. І вони записали відео про те, чому вони повинні здавати гроші на паливо, і чому їх не годують, і не навчають, і не переодягають", - сказав він.

Жданов згадав про протест, на який вийшли мобілізовані через відсутність виплат 200-300 тисяч рублів, які їм обіцяли одразу після прибуття до навчальних центрів.

"Бачите, в кожній частині такий тригер може бути будь-який. Найголовніше - це те, що росте невдоволення, і те, що вони спілкуються зі своїми рідними і розповідають про ситуацію, яка виникла в навчальних центрах", - каже експерт.

Утім, як зазначив, Жданов, російське командування вирішило провести операцію з підняття духу росіян і наказало своїм військовослужбовцям у розмові з родичами розповідати героїчні історії.

"Наказали розповідати, що тут іде героїчна війна, а не те, що ми чуємо в перехоплених розмовах, де вони розповідають, що їм капець, що у них нічого немає, що вони голі босі і таке інше. Так що тут це вже стає проблемою національного масштабу, коли вона виллється на вулиці – дуже важко сказати", - підсумував експерт.

Протести в РФ

Нагадаємо, в Росії з початком проголошеної Володимиром Путіним "часткової мобілізації" протестні настрої значно зросли. У російських містах пройшли акції проти війни, які завершилися затриманням сотень людей.

В Росії родички мобілізованих чоловіків із міста Фокіно (Брянська область) звернулися до президента Володимира Путіна з вимогою повернути їхніх близьких додому.

Читайте також: