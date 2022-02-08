Трикімнатна квартира для лікаря: молодих спеціалістів заманюють на роботу безкоштовним житлом

Але навіть така перспектива не здається привабливою випускникам українських медичних вишів.

У містечку Знам’янка на Кіровоградщині не можуть знайти лікаря для місцевої лікарні. Молоді фахівці не охоче їдуть працювати у невеликі міста, тож міська влада, щоб зробити таку роботу більш привабливою, зробила ремонт у трикімнатній квартирі і обіцяє віддати її тому, хто працюватиме у медичному закладі.

Про це йдеться у вівторок, 8 лютого, в сюжеті ТСН.19:30.

Місто Знам’янку, в якому проживає 30 тисяч мешканців, називають містом залізничників через великий залізничний вузол. Але містяни кажуть, що їхнє місто славиться своє лікарнею. Раніше тут було два медичних заклади, тепер їх об'єднали в одну Знам’янську лікарню.

Лікарі, які тут працюють, уже поважного віку. Завідувачка кардіологічним відділенням Валентина Володимирівна - вже 34 роки надає допомогу хворим, приїхала сюди ще інтерном, потім стала терапевтом.

Найдосвідченіший терапевт у лікарні - Василь Йосипович. Йому вісімдесят років, у лікарні працює від 1977 року. Приїхав сюди із Закарпаття після аспірантури. Згадує, що тоді для лікарів збудували будинок на 30 квартир, одна з них дісталася йому.

Василь Йосипович на житлові умови не скаржиться. Про пенсію не думає, лише мріє, щоб у його лікарні з'явилися нові молоді фахівці.

Тут чекають на невропатолога, терапевта, дитячого анестезіолога і рентгенолога. Платити їм готові двадцять тисяч гривень, але охочих усе одно обмаль. Тож вирішили заманити житлом.

“Ми “купуємо” таким чином лікарів квартирою, житлом. Міська влада заявляла про підйомні від 50 тисяч. Таким чином ми хочемо залучити до себе лікарів”, - пояснює директор Знам’янської лікарні Руслан Пушкаренко.

Квартира, яку виділила міська влада, розташована у п’ятиповерхівці в центрі міста - навпроти міської ради. До лікарні пішки - якихось п’ять хвилин.

Помешкання має три кімнати на першому поверсі, загальною площею 56 квадратів, з окремим входом. Пофарбовані стіни, натяжні стелі, плитка і лінолеум. Є кілька комор. Опалення поки що не підключили.

Цю квартиру може отримати лікар, який першим зголоситься переїхати у Знам'янку. Єдина умова міста - право власності він отримає через 10 років праці.

Охочих поїхати працювати у маленьке місто, зокрема, у Національному медичному університеті Богомольця, ми не знайшли. Навіть з перспективою отримати квартиру. Студенти кажуть, що для них важливішим є можливість жити в столиці чи іншому великому місті, ніж матеріальний добробут на провінції.

Щороку в інтернатуру вступають до 10 тисяч випускників українських медичних вишів. До 2016 року усі, хто навчався на бюджеті, були зобов’язані відпрацювати кілька років за державним скеруванням. Втім, тепер, кажуть у МОЗ, ніяк не можуть на них впливати. Пошук фахівців-медиків стало проблемою місцевої влади.

“Міністерство охорони здоров’я зобов’язати нікого не може – іди працюй в конкретне село чи місто, але умови децентралізації дають великі можливості громадам, щоб залучити до себе молоді лікарські кадри”, - вважає заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичан.

У міністерстві кажуть, що ідея заохотити молодого лікаря квартирою, як це роблять у Знам'яннці, не нова. Так роблять ще у кількох регіонах. І десь це спрацьовує.

Наразі ж у Знам’янській лікарні на чотири вакансії лише одна квартира. Але там обіцяють - якщо молодих фахівців усе ж таки вдасться заманити, квартиру виділять кожному.

Як молодих лікарів намагаються залучити до роботи в маленьких містах

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