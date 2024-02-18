Трималися 10 років: як ЗСУ хитрощами не дали росіянам влаштувати котел в Авдіївці

Росіяни навалилися на Авдіївку у жовтні минулого року. І ціна їх більше не цікавила.

Зберегти життя воїнів – це назвали ключовою причиною кроку, на яке пішло цього тижня командування Сил оборони України. Українські війська вивели з Авдіївки, яку російські окупанти намагалися захопити чотири місяці поспіль і практично стерли в порох КАБами.

Повертаються не всі – вихід з Авдіївки став одніє з найскладніших операцій останнього часу. Десь довелось лишити тіла загиблих. Є інформація і про поранених, яких не змогли вивезти.

Про феноменальну оборону Авдіївки, коли доводилося рахувати кожен снаряд! Про те, як наші, зрештою, перехитрили ворога і не дали йому влаштувати котел. І головне: чого чекати на фронті далі – йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Українські танки, виходили з бою лише коли були охоплені вогнем. Авдіївка, яка трималася майже 10 років, впала.

Росіяни навалилися на Авдіївку у жовтні минулого року. І ціна їх більше не цікавила.

"Головний сигнал від мене – наші військові. Це найголовніше, що в нас є, і це є наша найголовніша зброя. Перш за все треба дивитись, щоб ми обходилися меншими втратами", – заявляв президент Зеленський.

Цивілізований світ жахнувся від кількості знищенної російської бронетехніки і кількості трупів російських солдат. Вони були всюди. Здавалося, Авдіївка все одно вистоїть, але на початку лютого росіяни спромоглися стягнути до міста 40-тисячне військо. Співвідношення сил стало один до семи.

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У пятницю, 16-го, упав оточений Спартак, це на півдні Авадіївки. Частина бійців змогла прорватися з боєм, але поранені захисники залишилися на позиціях. Шляху їх вивезти вже не було. За кілька годин українським бійцям довелося з боєм відступити з Донецької фільтрувальної станції – це на півночі міста.

Певно так виглядає пекло – не з синім, а чорним небом. Небо над Авдіївкою почорніло. Фосфорними бомбами російська авіація підпалила танкери з мазутом та нафталіном. Їдкий дим виїдав очі, не давав дихати.

Але найгірше – росіяни більше не брали місто. Вони рівняли його з землею. Для авіаціних керованих бомб вагою півтори тони бетон – як папір. КАБи пробивали будь-яке перекриття, вони випалювали сотні квадратних метрів разом з усім живим. Після удару на місці укріплень, які тут облаштовували з 2014 року – лише ями.

"Росіяни використовують 60 КАБів за добу на такому майданчику, це просто неймовірний натиск. Це 1500 кг бомби, які знесуть будь-які бетони.. Коли довбити два місяці КАБами безкарно по якихось позицій, звісно, ти її зруйнуєш", – каже військовий експерт Михайло Самусь.

Тиждень тому у соцмережах з'явилися істеричні пости, що нібито Третю штурмову знищують у напівоточеній Авдіївці. Але зради не сталося, вже зараз військові відкривають таємницю. Російських генералів таки обманули. 2 батальйони бригади перекинули не для відбиття Авдіївки, як вважав ворог.

У всіх підручниках покидання позицій – найнебезпечніша операція. Вивести тисячі бійців з майже оточеного міста та ще й під вогневим контролем шляхів, коли в тебе снарядний голод, а ворог навпаки мріє про розгромний котел – непідйомне завдання. Та окрема Третя штурмова впоралася. Наш контингент з Авдіївки вивели, а паралельно пошматували щонайменше 3 ворожих бригади до стану розкоплектації.

"Ті бригади, які були розбиті, вони відведені, їх замінили більш свіжі бригади, які знаходилися позаду і вони намагаються продовжувати розвивати свій наступ, але успіху вони не мають", – каже заступник Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Командир спростовує побоювання деяких військових експертів, що тепер українські війська відкотяться ледь не до Покровська.

"На даний момент визначені рубежі оборони навколо населеного пункту Авдіївка, вони будуть втримуватися. На даний момент існує друга лінія на той випадок якщо ворог все ж таки десь розвинути свої наступальні дії, але над цим думає командування ЗСУ та Міністерство оборони", – запевнив Жорін.

Чому втратили Авдіївку? У міністерстві оборони України вже зробили свої висновки.

"Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи. Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів. Потрібні артилерійські снаряди", – сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

Тепер питання стоїть: куди росіяни з Авдіївки направлять свою атаку.

Куп'янський напрямок перебуває під обстрілами, але поки що там ворог не просувається. Тримається і наші бійці на лівому березі Дніпра. У Кринках немає жодного вцілілого будинка, ба, жодного живого дерева. Найважче там пораненим. Одного з бійців наздогнав ворожий дрон. Він зміг накласти собі жгут і дочекався допомоги.

Кринки тримаються, поки є снаряди, поки хлопців прикриває артилерія з правого боку Дніпра.

Так, ворог атакує! Так, він захопив Авдіївку, але це Пірова перемога. Бо захопив він лиш місце, де була Авдіївка Та й місця не всюди видно під тисячами російських трупів. Але й ці понівечені будинки ми повернемо. Перегрупуємось і повернемо. Була б зброя.

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Є втрати, є поранені, є полонені! Як ЗСУ хитрощами не дали влаштувати котел в Авдіївці