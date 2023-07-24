Тримав у страху всю Каліфорнію: хто такий “Нічний сталкер” Річард Рамірес

Річард Рамірес, відомий як “Нічний сталкер”, був американським серійним вбивцею, який убив щонайменше 14 людей і закатував десятки в Каліфорнії, перш ніж був схоплений у 1985 році.

Ким був Річард Рамірес?

Річард Рамірес — американський серійний вбивця, який забрав життя щонайменше 14 людей і був засуджений за замах на вбивство ще п'ятьох. Після того, як у нього в дитинстві розвинулася епілепсія, він почав активно вживати наркотики і захопився сатанізмом, що стало візитною карткою для слідчих під час розслідування його звірств.

Річард Рамірес радиться зі своїм адвокатом Артуро Ернандесом у залі суду в Лос-Анджелесі 21 травня 1986 року / AP

Він скоїв щонайменше 30 насильницьких злочинів, які часто включали в себе зґвалтування і тортури, в основному протягом весни і літа 1985 року. Заарештований у серпні того ж року, Рамірес був засуджений до смертної кари після завершення судового процесу у 1989 році. Решту своїх днів він провів у каліфорнійській в'язниці Сан-Квентін, перш ніж помер від раку в червні 2013 року, коли йому було 53.

Ранні роки

Річард Рамірес народився під ім'ям Рікардо Лейва Муньос Рамірес 29 лютого 1960 року в Ель-Пасо, штат Техас. Відомий як Річард або Рікі, він був п'ятою дитиною мексиканських іммігрантів Мерседес і Джуліана Рамірес. Як повідомляється, Річард отримав численні травми голови в ранньому віці; після того, як у віці 5 років він втратив свідомість від удару гойдалкою, у нього почалися епілептичні припадки.

Річард Рамірес у дитинстві / Twitter

У підлітковому віці Рамірес перебував під сильним впливом свого старшого двоюрідного брата Мігеля, який нещодавно повернувся з війни у В'єтнамі. Вони разом курили марихуану, і Мігель розповідав Раміресу про тортури та каліцтва, яких він завдав кільком в'єтнамським жінкам, підтверджуючи ці історії фотодоказами.

У віці 13 років Рамірес став свідком того, як його двоюрідний брат убив свою дружину. Мігель Рамірес був визнаний невинним у вбивстві через неосудність і звільнений через чотири роки.

Рамірес у підлітковому віці / Wikimedia

Кинувши школу в дев'ятому класі, Рамірес вперше був заарештований у 1977 році за зберігання марихуани. Незабаром він переїхав до Каліфорнії, підсів на кокаїн, перейшов на крадіжки зі зломом і почав цікавитися сатанізмом. Його двічі заарештовували в районі Лос-Анджелеса за викрадення автомобілів, у 1981 та 1984 роках. Також він помітно почав нехтувати особистою гігієною.

Вбивства

Крадіжки перетворилися на насильство, коли 28 червня 1984 року Рамірес скоїв перше вбивство; жертвою стала 79-річна Дженні Вінкоу, яку зґвалтували і зарізали під час крадіжки зі зломом у власному будинку. Після цього почалася серія жорстоких вбивств, зґвалтувань і пограбувань, що залишила по собі десятки жертв.

Фотографія Раміреса, зроблена 12 грудня 1984 року після арешту за крадіжку автомобіля / Wikipedia

Наступного разу Рамірес завдав удару майже через дев'ять місяців. 17 березня 1985 року він напав на Марію Ернандес, якій вдалося втекти, а потім убив її сусіда по кімнаті, 34-річного Дейла Оказакі. Не задовольнившись цими нападами, він також застрелив 30-річного Цай-Ліан Ю того ж вечора, що викликало шалений резонанс у пресі, яка охрестила Раміреса “Зловмисником з Долини”.

Всього через 10 днів, 27 березня, Рамірес вбив 64-річного Вінсента Заццару і 44-річну дружину Заццари, Максін, використовуючи стиль нападу, який став для вбивці шаблоном: спочатку застрелив чоловіка, а потім жорстоко побив і зарізав дружину. У цьому випадку Рамірес також виколов очі Максін.

Річард Рамірес / Twitter

Повномасштабна поліцейська операція не дала жодних конкретних результатів, і Рамірес повторив свою схему нападу на пенсіонерів Вільяма і Ліліан Дой у травні 1985 року. Протягом наступних кількох місяців кількість його вбивств зросла, забираючи ще десятки жертв у шаленстві пограбувань, нападів і жорстокого насильства, що супроводжувалося сатанинськими ритуалами. Поліція Лос-Анджелеса відреагувала на це, створивши спеціальну оперативну групу, до якої долучилося ФБР.

Річард Рамірес з адвокатами Рендаллом Мартіном (праворуч) і Даро Іноуе (ліворуч) у залі суду в Сан-Франциско 5 жовтня 1990 року / AP

Невпинний тиск ЗМІ та поліції, підкріплений описами жертв, які вижили, змусив Раміреса покинути Лос-Анджелес у серпні того ж року. Він поїхав на північ до Сан-Франциско, де 17 серпня знайшов ще дві жертви — Пітера і Барбару Пен, 66 і 64 років відповідно. Його безпомилковий почерк, доповнений сатанинською символікою, означав, що прізвисько “Зловмисник з Долини” більше не можна було застосовувати. Преса швидко вигадала нове ім'я — “Нічний сталкер”, оскільки більшість його нападів відбувалися вночі в будинках його жертв.

Розбещення дітей

Річард Рамірес з адвокатами у жовтні 1985 року / AP

Анастасії Гронас було лише шість років, коли її розбудили посеред ночі, вивели на вулицю, посадили в машину і відвезли. У якийсь момент Рамірес змусив її залізти в речовий мішок. Її відвезли в будинок і неодноразово ґвалтували. Однак Рамірес не вбив її. Він висадив її на заправці і наказав людям викликати поліцію.

Прокуратура не стала судити його за численні злочини проти дітей, щоб позбавити їх травми від процесу. Однак Гронас була свідком і допомогла впізнати Раміреса, зігравши вирішальну роль у його засудженні.

Арешт

Дії Раміреса в останню ніч терору — 24 серпня 1985 року в районі Лос-Анджелеса — незабаром призвели до його затримання. Спочатку його помітили біля будинку в Мішн В'єхо, де він мимоволі залишив слід, перш ніж свідок запам'ятав його машину і номерний знак. Пізніше, після того, як Рамірес зґвалтував ще одну жінку в її будинку (і застрелив її нареченого), жертва надала детальний опис свого нападника, який змусив її присягнути в любові до сатани.

Річард Рамірес показує пентаграму на своїй долоні в суді / AP

Через кілька днів було знайдено покинутий автомобіль Раміреса, в якому було достатньо відбитків пальців, щоб встановити збіг, а його кримінальне минуле дозволило поліції нарешті встановити ім'я Нічного сталкера. Національне телебачення та друковані ЗМІ показали його тюремну фотографію, а також низку зачіпок від свідків і тих, хто вижив, привели до затримання Раміреса 31 серпня, після того, як він був жорстоко побитий мешканцями східного Лос-Анджелеса під час спроби двох викрадень автомобілів.

Судовий розгляд, обвинувачення і винесення вироку

Рамірес сидів у в'язниці, оскільки судовий розгляд його справи постійно відкладався, затримка супроводжувалася низкою клопотань і суперечок між прокурорами та адвокатом захисту. Оскільки географічне поширення злочинів також ускладнювало рамки судового процесу через питання юрисдикції, деякі звинувачення проти Раміреса були зняті, щоб прискорити довгий шлях до правосуддя.

Річард Рамірес сидить між своїми адвокатами Даро Іноуе (ліворуч) і Майклом Бертом (праворуч) під час суперечки з Бетті Бортін, помічницею юрисконсульта департаменту шерифа Сан-Франциско, в залі суду в Сан-Франциско 3 вересня 1993 року / AP

Процес відбору присяжних нарешті зрушив з місця 22 липня 1988 року, а сам судовий процес розпочався в січні наступного року. За цей час у Раміреса з'явилася культова група прихильників, багато з яких були переодягненими в чорне шанувальниками Сатани. Сам Рамірес часто одягався в чорне, а також у темні відтінки для виступів у суді.

Річард Рамірес поправляє сонцезахисні окуляри в залі суду під час спеціального слухання в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, 27 лютого 1989 року / AP

Ще одна затримка сталася, коли 14 серпня 1989 року одну з присяжних було знайдено вбитою, але чутки про те, що Рамірес організував її смерть, виявилися безпідставними. 20 вересня 1989 року присяжні нарешті винесли одноголосний обвинувачувальний вердикт за 43 пунктами обвинувачення, включаючи 13 вбивств, п'ять замахів на вбивство, 11 сексуальних домагань і 14 крадіжок зі зломом.

Річард Рамірес прибуває до суду в наручниках і кайданах у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 4 жовтня 1989 року / AP

Через два тижні ті ж присяжні винесли смертний вирок за 19 пунктами обвинувачення. Виходячи із зали суду, Рамірес відповів: “Ей, нічого особливого, смерть завжди йде в комплекті. Побачимося в Діснейленді”. Вбивця був офіційно засуджений до смертної кари у газовій камері 7 листопада 1989 року і відправлений до в'язниці Сан-Квентін у Каліфорнії, де мав провести решту своїх днів.

Зуби Річарда Раміреса

Зуби Раміреса були найпомітнішим аспектом його поганої гігієни і навіть сприяли його затриманню та засудженню. Згідно з висновками судової стоматологічної експертизи, дев'ять його зубів були зруйновані, а ще кілька були відсутні. Причиною цього стало поєднання поганого харчування та кокаїнової залежності. Щонайменше двоє потерпілих, в тому числі Ліліан Дой, повідомили поліції, що у Раміреса були погані зуби після їхніх зустрічей.

Стан зубів Раміреса був жахливим / Twitter

Під час суду над Раміресом його батько стверджував, що його син був у Ель-Пасо, штат Техас, у травні 1985 року, коли він нібито зґвалтував трьох жінок і вбив одну. Однак записи з кабінету стоматолога в Лос-Анджелесі показали, що Рамірес з'явився на прийомі 30 травня.

За даними A&E True Crime, стан здоров'я зубів Раміреса покращився після його арешту, оскільки стоматолог департаменту шерифа Лос-Анджелеса пролікував кореневий канал і поставив кілька пломб, поки він чекав на судовий розгляд.

Рамірес навіть виглядав як сатана / Twitter

Останні роки життя, поява дружини і смерть

Перебуваючи в ув'язненні, Рамірес одружився з однією зі своїх прихильниць, 41-річною Дорін Ліой, у 1996 році. Дорін вважала Раміреса невинним і написала йому десятки листів, перш ніж вони зустрілися в Сан-Квентіні. За інформацією Los Angeles Times, Ліой була віддана Раміресу і відвідувала його у в'язниці чотири рази на тиждень. Однак її сім'я відреклася від неї після їхнього шлюбу.

Рамірес з дружиною / Wikimedia

Як повідомляється, Ліой розірвала стосунки з Раміресом у 2009 році, коли зразок ДНК пов'язав його зі зґвалтуванням і вбивством 9-річної дівчинки в Сан-Франциско 10 квітня 1984 року. Офіційних записів про розлучення немає. У пари не було дітей, і Рамірес, як відомо, не мав дітей взагалі.

Жінка на ім'я Крістін Лі заявила на ток-шоу Геральдо Рівери, що вона була заручена з Раміресом, але не повідомила жодних подробиць їхніх стосунків.

Рамірес у 2007 / Wikipedia

Довгоочікувана апеляція Раміреса нарешті дійшла до Верховного суду штату Каліфорнія у 2006 році, але була відхилена. Після майже 24 років у камері смертників Рамірес помер 7 червня 2013 року у віці 53 років від ускладнень, пов'язаних з В-клітинною лімфомою. За словами співробітників пенітенціарної служби Сан-Квентіна, смерть Раміреса настала через кілька днів після того, як його доставили до лікарні Marin General Hospital в Грінбрей, штат Каліфорнія. Швидше за все, він помер на самоті, оскільки друзів і родину не пустили б до його палати, що охоронялася.

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