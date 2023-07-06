Тримав зв’язаною 15 хвилин: на Волині священик замотав скотчем дитину через зірвані біля костелу черешні

Стали відомі нові подробиці злочину, в якому фігурує ім’я волинського священика, настоятеля парафії Храму Святої Анни римо-католицької церкви міста Ковель.

Днями в Єдиному державному реєстрі судових рішень було опубліковано ухвалу, згідно якої стало відомо, що настоятеля підозрюють в тому, що він зв'язав скотчем тіло місцевої дівчинки, учениці 6 класу, після того, як вона рвала черешні поблизу костелу. Крім того, як повідомляється в ухвалі Ковельського мыськрайонного суду від 21.06.2023 року, настоятель погрожував застосувати щодо дівчинки предмет, зовні схожий на рушницю.

Також з ухвали стало відомо, що слідчий Ковельського райуправління поліції звернувся до суду з клопотанням про домашній арешт щодо підозрюваного. Це клопотання підтримав прокурор, після чого суд відправив священика під домашній арешт.

Згодом з'ясувались нові подробиці приголомшливого випадка.

Про них в коментарі для ТСН.ua повідомила пресслужба поліції Волинської області.

"У дівчини були зв’язані скотчем руки. Так вона стояла близько 10-15 хвилин, він (настоятель – Ред.) перебував біля неї", - повідомила нам пресслужба поліції Волинської області.

ТСН.ua розшукав цього настоятеля. На нашу пропозицію повідомити про свою позицію щодо цього випадку він, посилаючись на таємницю слідства, відповів нам так: "Поки триває слідство, мені заборонено коментувати. Вибачте та гарного вам дня".

У владних колах Ковеля, де настоятеля непогано знають, нам відповіли, що шоковані даним випадком.

В ліцеї імені Олени Пчілки, де навчається постраждала, нам підтвердили, що знають про факт зв’язування священиком учениці.

"Дійсно, приходила поліція, спілкувалась з заступником директора. Нас дуже обурила ця подія", - розповіли нам в ліцеї.

Своєю чергою, знайомі священника нам розповіли, що відверто здивовані тим, про що кажуть суд та правоохоронці. В той же час оточення настоятеля висловило думку, що варто дочекатись висновків розслідування, щоб робити висновки.

"Єдине, що відомо – через ці черешні біля костелу кожного року виникають скандали. Через те, що діти їх обривають, ломають гілки", - каже один із знайомих священика. Як ми з'ясували, станом на сьогодні ціна одного кг черешні в супермаркеті однієї з великих мереж Ковеля коштує 89 грн. 95 коп.

Якщо провина настоятеля буде доведена в суді, йому загрожує або обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк. Йому інкримінують статтю "Незаконне позбавлення волі".

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