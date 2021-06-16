Тримісячна норма опадів випала в Дніпрі за добу: місто ліквідовує провалля та обвали

Рятувальники в області отримали три тисячі дзвінків про наслідки потужної грози.

У Дніпрі досі ліквідують наслідки негоди, яка налетіла напередодні ввечері - недовго, але разом зі зливою налетів буревій. На деяких вулицях підмило асфальт, змило також і паркан одного з ліцеїв. А підпірна стінка стадіону завалилася на тротуар.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Дніпро оговтується після учорашньої негоди та готується до нового удару стихії. У мерії заявляють, що випала тримісячна норма опадів. За даними рятувальників, за добу по області вони отримали три тисячі дзвінків про наслідки потужної грози.

На деяких вулицях в Дніпрі позмивало асфальт. В середмісті утворилися провалля. Нині на деяких вулицях перекрито рух. Провалля засипають, а в мерії заспокоюють, що загрози для будинків немає.

Потоки води змили паркан ліцею в середмісті. Підпірна стінка стадіону завалилася на тротуар. Пішоходам, що пробігали під зливою повз, пощастило, що цегла разом із металевим парканом не обвалилася просто на них - вони не постраждали. Власне пощастило і учням, вони вже пішли додому після занять.

Сильний вітер гнув рекламні щити та валив дерева. Лише в Дніпрі рятувальники розрізали та прибрали 15 дерев, що впали на шляхи та авто. В області - ще більше десятка.

Злива була настільки потужною, що дороги миттєво затопило. На деяких вулицях зупинився рух, бо машини не могли подолати таку глибину. Опади були настільки рясними, що зливова каналізація не впоралась. Потужні потоки води подекуди змивали асфальт. Деякі маршрути трамваїв довелося зупиняти через надто високий рівень води.

Новини України: в Дніпрі досі ліквідують наслідки потужної негоди

Майже скрізь вода з вулиць вже пішла. Але подекуди утворилися провалля на дорогах. Не пощастило жителям низинних районів. За даними рятувальників, щонайменше сімдесят подвірь приватного сектору затоплено. В області через негоду знеструмлено понад три десятки населених пунктів. Це приблизно 13 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають.

Загалом негода прокотилася півднем та сходом країни. Миколаїв напередодні затопило так, що машини пливли по дверцята у воді. Потужна злива накрила місто вчора ввечері. Від поривів вітру падали гілки, повалилося кілька дерев. Вони пошкодили автомобілі і електродроти трамвайної лінії. Зливова каналізація не впоралася з великою кількістю води. Також дощем залило під'їзд в одному з житлових будинків. Лише над ранок вода почала потроху сходити.

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