Тріумф Путіна, "крихка" підтримка Заходу та посилення мобілізації – огляд західних ЗМІ про війну в Україні

Міжнародні журналісти та експерти продовжують аналізувати ситуацію на війні в Україні станом на кінець 2023 року. Президент Джо Байден готовий йти на компроміси, щоб можна було ухвалити новий пакет допомоги України.

Проте ослаблення фінансової підтримки з боку Вашингтона і Брюсселя збіглося в часі із обіцянкою президента РФ Володимира Путіна вести війну до того часу, поки не будуть досягнуті його цілі по "денацифікації" та "демілітаризації".

ТСН.ua зібрав огляд західної преси про війну в Україні.

Україна нарощує виробництво зброї на тлі зменшення допомоги від США та ЄС

Як пише BBC, Україна сподівається розвинути власну промисловість боєприпасів за допомогою Заходу. Але українці значною мірою покладаються на західні постачання, зокрема на постачання ракет великої дальності та систем протиповітряної оборони, для боротьби з окупаційними російськими військами.

Військові ЗСУ / Фото: Associated Press

ЗСУ зіткнулися з нестачею боєприпасів уздовж "всієї лінії фронту", що створює "велику проблему" для Києва. Це відбувається в той момент, коли мільярди доларів допомоги США та ЄС були затримані через політичні суперечки.

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Україна вже зіткнулася з дефіцитом боєприпасів. ЄС пообіцяв надіслати один мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, але наразі лише 480 000 були доставлені або перебувають на стадії розробки.

Піднесений настрій Путіна

The Washington Post пише про те, що "Москва тріумфує, коли фронт завмирає, а західна допомога Україні припиняється".

"Всередині Кремля настрій, здається, ще кращий – принаймні так кажуть офіційні повідомлення. Оскільки західна допомога Україні знизилася у Вашингтоні та Брюсселі на тлі невдалого контрнаступу Києва, а лінії фронту в основному зайшли в глухий кут, та й Росія окупувала близько 30% території України, президент Володимир Путін завершує 2023 рік на тріумфальній ноті. Він хвалився "неминучою перемогою" під час своєї першої щорічної прес-конференції після вторгнення в лютому 2022 року", – пишуть журналісти видання.

Під час "прямої лінії" 14 грудня Путін жартував і хвалився, що російська економіка "одужала" від західних санкцій.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Як відзначають американські журналісти, це був зовсім інший тон, ніж напружені, дуже "хореографічні публічні виступи", які Путін робив, коли його війська зазнавали невдач на полі бою 2022 року.

Останніми тижнями Путін навіть відновив міжнародні поїздки, які Кремль довгий час відкладав, адже Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт, звинувачуючи у військових злочинах. Так, президент РФ відвідав Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати.

"Війна для бідних"

Американське видання The New York Times пише про жорсткі методи українського військового керівництва після посилення мобілізації. Йдеться про випадки, коли чоловіків забирають з вулиць до центрів комплектування, залякують і навіть застосовують фізичну силу.

Зазначається, що в листопаді було 226 судових рішень щодо мобілізації. NYT також пише про те, що зусилля ТЦК та СП непропорційно спрямовані на бідніші верстви українців.

На Україну чекають "похмурі перспективи

Видання Financial Times пише, що Україна вступає у новий рік з нестачею амуніції, грошей і дипломатичної підтримки. В основі цього критичного дефіциту є ще один важливий недолік: Україна та її західні спонсори більше не мають переконливої теорії перемоги. Якщо вони не зможуть цього вигадати, західна підтримка держави надалі коливатиметься.

Автори прогнозують, що 2024 року "перспективи набагато похмуріші".

"Західні лідери зазвичай обіцяють підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Але нещодавно президент Джо Байден зловісно змінив це на "стільки, скільки ми можемо", – звертається увага у статті.

Без нової фінансової допомоги позиція України на полі бою може швидко погіршитися. Путін уже почав кричати, що держава розвалиться без зовнішньої підтримки.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Як пишуть журналісти, 2024 рік стане роком, коли Росія повернеться в атаку. Зазначається, що найгірший для України сценарій полягає в тому, що в разі припинення західної допомоги держава може мати серйозні проблеми до літа.

"Зараз більш ймовірне, аніж неможливе погодження нового пакету західної допомоги для України. Цього має бути достатньо, щоб стримати сили Путіна, якщо вони підуть у наступ. Але навіть якщо 2024 року війна залишиться в глухому куті, час може бути на боці Росії", – йдеться в публікації.

Там додають, що зараз і Москва, і Київ бачать, що західна підтримка України є крихкою.

Західні країни запізнилися із підтримкою України

У статті Financial Times "Втома від України" – це проблема самих західних лідерів" журналіст Мартін Сандбу вважає, що втома від війни "наздогнала" усіх на Заході. Водночас він частково звинувачує партнерів України у невиконанні обіцянок та затягуванні часу.

"Нехай вас надто не надихає здатність лідерів ЄС уникнути найгіршого. Звісно, рішення розпочати переговори про членство Українивітається. І незважаючи на спротив Угорщини, інші 26 членів ЄС, безсумнівно, знайдуть спосіб забезпечити свою обіцяну чотирирічну програму фінансування для України вартістю 50 мільярдів євро, коли вони знову зберуться в новому році. Але той факт, що ці рішення були на балансі, і багато хто вважав, що вони однаково вірогідно підуть іншим шляхом, показує, наскільки крихкою може бути підтримка України", - написав він.

Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Шанси Путіна зростають

The New York Times пише, що шанси російського диктатора Володимира Путіна щодо його планів у війні в Україні зростають. Це відбувається на тлі послаблення підтримки Заходу.

"Контрнаступ, розпочатий пів року тому, провалився. Україна досягла критичного моменту, оскільки місяці жорстоких боїв зробили Москву більш впевненою, а Київ – невпевненим у своїх перспективах", – пише видання.

Підсилює цю ситуацію також оголошення Путіна про те, що він, очікувано, знову балотуватиметься на президентських виборах. Він впевнено заявив, що в України немає майбутнього, оскільки вона залежить від зовнішньої допомоги.

Відновлення економіки залежить від допомоги союзників

Як зазначає Financial Times, очільниця МВФ Крісталіна Георгієва закликала союзників України швидко розблокувати допомогу для країни, оскільки затримки з наданням додаткового фінансування поставлять під загрозу попереднє економічне відновлення Києва.

"Важливо не затягувати цей період, тому що тоді це чинить більший тиск на Україну, щоб адаптуватися . . . саме в той час, коли країна повернулася до кращих перспектив для економіки", – сказала Георгієва.

А якщо Росія переможе?

Як пише Bloomberg, попри те, що Київ має потужну підтримку союзників, європейські чиновники починають думати про наслідки у разі перемоги Росії.

"Якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, то Путін переможе", — прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар сказав минулого тижня на саміті Європейського Союзу.

Президент США Джо Байден минулого тижня пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки ми зможемо", що є зміною риторики, адже раніше він заявляв – "скільки буде потрібно".

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"Окрім зростаючого скептицизму щодо вартості підтримки України, невтішні результати контрнаступу Києва цього літа – коли війська досягли лише скромних успіхів у боротьбі з сильно укріпленими військами Росії – викликали питання про те, чи публічно проголошена мета України повернути всю окуповану територію Путіним є реалістичним", - пишуть журналісти.

За словами європейських чиновників, Росія, швидше за все, буде прагнути захопити більше території та знищити більше інфраструктури, якщо Україна не отримає зброї, необхідної для захисту. За їхніми словами, "Україна може бути змушена прийняти угоду про припинення вогню на умовах Росії".

Кремль у Москві / Фото: Associated Press

Ті, хто підтримує Україну як в ЄС, так і в США, стверджують, що допомога, ймовірно, буде затверджена в тій чи іншій формі на початку наступного року. Але це навряд чи призведе до значного прориву на полі бою, кажуть чиновники. Крім того, стає все очевиднішою, що боротьба може тривати ще довгі роки, пише Bloomberg.

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