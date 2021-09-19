Тріумфальна арка в Парижі змінила імідж: її обтягнули сріблястою тканиною

Сам автор своє дітище на власні очі вже не побачить - митець болгарського походження помер торік.

Тріумфальна арка в Парижі - змінила імідж: одну з найвідоміших пам'яток французької столиці обтягнули сріблястою тканиною і підперезали мотузками. Любителі мистецтва впізнають в інсталяції стиль Крісто — франко-болгарського майстра, для якого цей проєкт став посмертним. 25 тисяч квадратних метрів сріблясто-блакитної тканини, затягнутої трьома тисячами метрів червоної мотузки - нове вбрання Тріумфальної арки не лише артоб'єкт, а й інженерний здобуток, над яким працювала команда зі 150 людей.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Сам автор своє дітище на власні очі вже не побачить - митець болгарського походження помер торік. Попри смерть артлегенди французька влада від інсталяції не відмовилась. Не останню роль у цьому зіграв фінансовий аргумент - бюджетних грошей на вбрання для арки не знадобилося. 14 мільйонів євро на проєкт надійшли з продажів малюнків, колажів і макетів Крісто. Подивитись на ефемерний твір прийшов навіть президент Франції Емануель Макрон.

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Арка - не перша "вдягнута" пам'ятка, Крісто вже обтягував тканиною Новий міст у Парижі у 1985, берлінський Рейхстаг у 1995 і Центральний парк Нью-Йорка у 2005. Побачити відомі монументи свіжим поглядом, відчути себе ближчими до них - хотіти доторкнутися, відчути контакт - ідею Крісто розділяють і розуміють далеко не всі.

Оригінальна краса або безглуздий вибрик - зробити власний висновок парижани і туристи зможуть до 3 жовтня, після чого Арка повернеться до звичного вигляду.

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Новини світу: тріумфальну арку в Парижі обтягнули сріблястою тканиною

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