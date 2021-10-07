Тріумфальний дебют: українська жіноча збірна на ЧЄ з карате "розтрощила" Європу

Жіноча збірна з розбивання предметів вперше поїхала на чемпіонаті Європи з традиційного карате, проте здобула чимало медалей.

На чемпіонаті Європи з традиційного карате, який відбувся у Польщі, вперше від України була представлена жіноча збірна з розбивання предметів. Наші дівчата усіх вразили — розбили усі дошки і посіли всі місця на п’єдесталі. Чоловіки від дівчат не відставали. Загалом українська команда привезла додому цілий оберемок медалей.

Тріумфаторів на летовищі зустрічала наша знімальна група, йдеться 7 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Українські каратисти повертаються з чемпіонату Європи і на увесь термінал дзеленчать своїми нагородами. У команді двоє чоловіків та четверо дівчат. Вони цього тижня вражали Європу своїм бойовим мистецтвом, а ще трощили дошки.

Щоби рукою розгамселити дошку, кажуть дівчата, тренувати руки замало, найбільше слід натренувати голову.

Вікторія у номінації "розбивання предметів" здобула золото. А ще у неї найвища нагорода у спарингу. За перше місце боролася з румункою, яку з ноги відправила на підлогу.

Традиційне японське карате має різні стилі. Вони гамселять у стилі фудокан. У команді — як професійні спортсмени, так і ті, для кого карате — це хобі. Ось як для Андрія, він працює дизайнером.

"Працюю за комп’ютером 8 година на добу, тому мені потрібно рухатися", — пояснює він.

А ще у команді курсантки Харківського університету внутрішніх справ. Злочинці будуть тремтіти, бо у майбутньої оперативниці уже чорний пояс з карате. У них усіх великі плани. Українські каратисти планують назбирати грошей і їхати змагатися та представляти країну й далі. Уже наприкінці цього місяця буде чемпіонат у Сербії.

Новини світу: на чемпіонаті Європи з карате вперше від України була представлена жіноча збірна з розбивання предметів

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання