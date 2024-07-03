Тривалі відключення світла, опалення не для всіх та нові тарифи: що чекає на українців взимку 2025

Реальна ситуація із електроенергією залежатиме від багатьох чинників, основний із яких - чи будуть обстріли та наскільки масованими, пояснили в "Укренерго".

Третій місяць 2024 року Україна живе зі значним дефіцитом електроенергії через масовані атаки країни-терористки Росії, тому вимушена запроваджувати графіки світла. На думку експертів та посадовців із енергетичного сектору, відключень цієї зими не уникнути. Це, своєю чергою, може вплинути на ситуацію із опаленням, зокрема, не усі мешканці багатоповерхівок зможуть мати тепло у квартирах.

Чи будуть вимикати світло взимку і наскільки годин, як це вплине на комунальні послуги для населення і що буде із опалювальним сезон - читайте різні сценарії розвитку подій на сайті ТСН.ua.

Українці можуть бути 12 годин без світла взимку: похмурий прогноз від Yasno

За оцінкою генерального директорв Yasno Сергія Коваленка, за його базовим прогнозом, українці можуть бути 12 годин без світла взимку, за кращим - по 5-6 годин. Однак він наголосив, що реальні передбачення треба робити наприкінці серпня.

"Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати, яким буде очікуване споживання і якою буде генерація. Зараз частина енергоблоків АЕС - в ремонті. До початку осені вони запрацюють - і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. З іншого боку, йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС", - розповів він в інтерв'ю Delo.ua.

За його припущеннями, взимку в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%.

"Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива", - пояснив Коваленко.

У липні збільшаться відключення світла!

Зима для українців буде "непростою": оцінка "Укренерго"

Наприкінці червня очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Hromadske попередив українців про "непросту" зиму та назвав два сценарії на зиму 2025-го: песимістичний та оптимістичний. Навіть за останнім сценарієм відключень світла не уникнути.

"Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому разі взимку буде дещо менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом. Натомість оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж ми очікуємо за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші", - зауважив керівник "Укренерго".

Він додав, що реальна ситуація із електроенергією залежатиме від багатьох чинників, основний із яких - чи будуть обстріли та наскільки масованими.

"Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність", - підкреслив він.

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Чи загрожує Україні блекаут цієї зими

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, є високі шанси, що блекауту в Україні взимку не буде.

"Шанси, що енергосистема збереже свою цілісність, навіть якщо удари з боку росіян продовжаться, цієї зими дуже високі. Ймовірність того, що не буде блекауту, набагато вища за 90%, з моєї точки зору", – заявив Омельченко для "Укрінформу".

Він висловив переконання, що частково покрити дефіцит в енергосистемі можна за рахунок збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи. Омельченко вважає, що наразі необхідно зосередитися на відновленні тих генеруючих потужностей, які можна відновити.

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Через відключення світла не усі зможуть мати опалення у квартирах

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв дав невтішний прогноз на зиму. Він попередив, що через щоденні відключення світла забезпечити опаленням квартири в багатоповерхівках буде проблемою, особливо ті, які розташовані вище 9 поверху.

"Опалення (взимку – ред.) будуть подавати. Але питання, звідки воно буде генеруватися, це по-перше. А друге питання, як піднімати на багатоповерхову забудову це опалення. До 9 поверху тиск може видати те, що дають теплостанції. Наприклад, Київська ТЕЦ-5 може дати тиск. По інших - питання", - пояснив він в ефірі "КИЇВ24". За словами експерта, вище 9 поверху буде складна ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами.

Проблеми можуть бути не лише із теплом, а й з водою - нардеп

Нардеп Олексій Кучеренко заявив, що взимку проблеми можуть бути не лише з теплом, а й з водою. Як він пояснив, без електрики насоси не зможуть подавати їх на верхні поверхи будинків.

"Насосами подається опалення. Вони заживлюються електроенергією. Якщо будуть перебої із електроенергією, зрозуміло, що насоси не будуть подавати як питну воду, так тепло. Єдине, що заспокоює, каналізація працює самотоком", - сказав він в ефірі "Новини.Live".

Спалахи заразних хвороб уже скоро! Через відключення світла!

Рада планує підвищити тарифи на газ, опалення та електроенергію - експерт та нардеп

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Новини.LIVE" стривожив заявою, що народні депутати розглядають підняття тарифів на газ та опалення вже восени 2024 року. Крім того, за його словами, можуть підняти й ціни на електроенергію до 7 гривень.

"Наскільки я знаю, Верховна Рада України серйозно розглядає питання можливого підняття тарифу на газ, на розподіл газу й тепло вже цієї осені. Поки що немає достатньої кількості голосів, щоб за це проголосували, але робота йде", – зазначив Попенко в ефірі "Новини.LIVE" у п'ятницю, 28 червня.

Про те, що наступного року може зрости вартість за опалення - розповів перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк в інтерв'ю Radio NV.

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Чи будуть підвищувати ціни на світло: що кажуть в Міненерго

Від 1 червня поточного року в Україні підняли тарифи на електроенергію. Його Вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину. В Міністерстві енергетики запевнили, що станом на зараз про подальше зростання цін не йдеться. Тариф, який почав діяти від початку червня, діятиме до 1 травня 2025 року.

"Ні, на сьогодні таких розмов немає", – наголосив сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону 12 червня.

Нові тарифи на світло від 1 червня 2024 року

Українців очікує зростання тарифів на газ та світло: цього вимагає МВФ

Попри заспокоєння уряду, що тарифи для українців не будуть зростати, Меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення.

Так, Кабмін оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

"Потенційні реформи, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та винятково прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам", - сказано у меморандумі.

Однак, в МВФ запевнили, що це станеться не зараз, а після війни. На яку саме суму буде зростання - не вказали, але пообіцяли захищати деякі категорії громадян.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, коли українцям очікувати полегшення ситуації з обмеженнями світла.

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