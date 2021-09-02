Тривав безперервно 24 години: у Києві благодійний онлайн-форум встановив новий рекорд

На заході виступили 24 топ-спікери з усього світу, зокрема, і зірка телеканалу 1+1 Юрій Горбунов.

Доба нон-стоп контенту — у Києві відбувся масштабний онлайн-форум "Із порожнечі в достаток", який безперервно тривав 24 години. І це новий український рекорд. Сам захід — благодійний. Частину вторгованих коштів організатори вже передали проєкту "Здійсни мрію".

Про це йдеться 2 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Шістнадцята година від початку форуму. Без жодної паузи і з одним модератором. У залі майже немає людей. Форум транслюють онлайн на всіх шести континентах.

Говорять про теми близькі всім: стосунки, бізнес, здоров'я. 24 топ-спікери з усього світу — серед них модератор та меценат Нік Вуйчич, друг і партнер Опри Вінфрі письменник Тім Сторі. Є в програмі форуму й українці, зокрема, зірка телеканалу 1+1 Юрій Горбунов.

"Я часто буваю на зустрічах із студентами, із різними колективами. Ось так, онлайн, мабуть це вперше", — розповідає Горбунов.

Зірка телеканалу 1+1 ділиться своїм досвідом і перераховує всі проєкти, над якими зараз одночасно працює. Серед них, зокрема, і зйомки серіалу "Скажені сусіди". Каже — для нього за честь бути частиною цього заходу.

Новини України: в Києві благодійний онлайн-форум встановив новий рекорд

Квитки на форум придбали більше ніж триста тисяч людей. Їх продавали від семи доларів. Ті, хто за всім спостерігають у залі, особливі гості. Придбали платиновий пакет і віддали за нього 777 доларів.

Частину вторгованих коштів віддають на здійснення дитячих мрій. Андреас Тінер заради вручення сертифікату переходить на українську: "Здійсни мрію" — це благодійний проект 1+1".

Цей проєкт існує вже 5 років. І за цей час команда разом із кураторами Лідією Таран та Олександрою Лободою здійснили більше сотні дитячих мрій.

"Форум має дуже велику аудиторію. Я впевнена, що сьогодні про наш проєкт дізналися ще дуже багато людей, які до цього не знали", — зазначає Олександра Лобода.

Нагадаємо, що Лідія Таран влаштувала сюрприз хлопчику, який поборов рак крові.

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