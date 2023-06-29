Тривога, спецкостюми і калію йодид: як на півдні готуються до ймовірного вибуху на ЗАЕС

В декількох областях вже тренуються рятувати мешканців після можливого вибуху на атомній станції.

В Україні сьогодні, 29 червня, стартували навчання, легендою яких є аварія на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, про імовірну загрозу надзвичайної ситуації протягом останнього часу повідомляла низка установ, експертів. Тиждень тому темі ЗАЕС присвятив свій виступ президент України Володимир Зеленський.

Він зауважив наступне: "Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього".

Сьогодні про старт навчань офіційно повідомила влада Херсонської та Запорізької областей.

Як вони відбуваються та до чого саме готуються оперативні служби – про це в коментарі для ТСН.ua повідомив начальник управління внутрішньої політики Запорізької ОВА Володимир Марчук.

"О 5.00 ранку була тривога. По тривозі, протягом години, терміново зібралась відповідна комісія, були прийняті управлінські рішення. Після цього побігли виконувати те, що потрібно. Потім комісія відпрацьовула алгоритм на місцях – там, де пункти деконтомінації (знезараження – Ред.), там, куди привозять людей в рамках навчань".

За словами Марчука, учасники навчань були одягнені в спеціальні костюми. "Все робиться так, наче аварія відбулась", - уточнив він.

До цього він додав: "Це стосується 50-ти кілометрової зони. До неї входить частина міста Запоріжжя і три громади, які знаходяться на правому березі. Дві громади – повністю, це Біленьківська та Долинська. Одна громада – частково. Йдеться про Широківську та відповідно, міську Запорізьку".

За оцінками посадовців, в навчаннях задіяні декілька тисяч представників оперативних служб.

"Всі служби, комунальні підприємства, заклади, транспортники, медики. Серед населення паніки немає. Ми все зробили, щоб заспокоїти населення та повідомити про навчання, про те, що не варто панікувати. Навчання продовжаться згідно графіка", - уточнив Марчук.

На заході України видали пігулки

Як з’ясувалось, в деяких регіонах місцева влада вирішила забезпечити населення медичним препаратом "калію йодид", який, як вважається, здатний допомогти в разі радіаційного викиду. Лікарі наголошують, що його слід приймати виключно після ознайомлення з інструкцією по використанню, тому що в протилежному випадку можно нанести шкоду своєму здоров’ю.

Факт видачі таких пігулок населенню в коментарі для ТСН.ua підтвердив керівник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін. Але при цьому він наголосив, що не варто панікувати через факт видачі цих пігулок.

"Цей препарат отримується централізовано через МОЗ, через обласні управління охорони здоров’я. Наші заклади, відповідно, отримали цей препарат через управління охорони здоров’я. Сімейні лікарі роздали препарат своїм пацієнтам на місцях, щоб вони тримали у себе його. Також було видано чітку інструкцію про те, за яких умов його приймати. Йдеться про пацієнтів до 40 років", - повідомив нам Володимир Лотвін.

Та додав: "Це наша рутинна робота. Не треба робити висновок, що ми готуємось до невідомо чого".

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Протягом останніх днів профільні відомства та посадовці повідомляли, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Сьогодні, 29 червня, "Енергоатом" повідомив, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

"Станом на 10:00 29 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища. Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - зазначили в "Енергоатомі".

Своєю чергою, в українській розвідці нещодавно повідомляли, що росіяни розмістили вибухівку біля чотирьох з шести енергоблоків атомної електростанції.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило поради щодо вмісту домашніх аптечок для мешканців 50-кілометрової зони навколо Запорізької атомної станції через можливу загрозу підриву.

Раніше повідомлялось про те, до яких наслідків призведе вибух та кого зачепить радіаційна хмара.

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