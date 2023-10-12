Тривога в Києві не лунала понад 10 днів: Жданов розповів, що могла задумати Росія

Російські атаки по столиці, на думку експерта, можуть розпочатися з похолоданням.

Повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів. Російська армія не атакує столицю ані ракетами, ані безпілотниками, хоча до цього це робила регулярно. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що цьому може бути дві причини.

У коментарі сайту ТСН.ua він розповів, що Російська Федерація могла переключитися на більш пріоритетні для неї на сьогодні цілі. Або ж ворог накопичує боєприпаси, щоб завдати масованих ударів щойно похолодає.

“По перше, вони виконують завдання за пріоритетом. Вони розуміють, що в Києві не пробити повітряну оборону – скільки вже спроб було і все марно. Тому вони переключилися на більш пріоритетні для них завдання, а саме руйнування портової інфраструктури і зерносховищ для того, щоб унеможливити постачання зернових та інших вантажів з України”, – вважає військовий експерт.

Олег Жданов нагадав, що представник Росії в ООН Василь Небендзя відкрито наголосив на цьому на засіданні Ради безпеки.

“Він сказав, що Росія продовжить знищувати зернову і портову інфраструктуру. Як завжди збрехав, що ми її використовуємо в якості місць зберігання техніки і озброєння”, – розповів Олег Жданов.

Військовий експерт вважає, що російські атаки по столиці можуть розпочатися з похолоданням. До того часу армія РФ буде накопичувати ракети.

“Сьогодні погода більш-менш тепла, це по-перше. По-друге, скоріше за все, судячи з того, що не застосовуються ракети, то вони накопичують необхідну кількість, щоб потім здійснювати більш-менш масовані ракетні удари, а не невеличкі групові. І ракети, до речі, сьогодні використовуються дуже-дуже обмежено. Я думаю, вони чекають похолодання і накопичення кількості”, – розповів Олег Жданов.

За його словами, з безпілотниками в РФ, ймовірно, така сама ситуація. Або російська армія вирішує більш пріоритетні завдання – сьогодні їм треба зупинити роботу наших портів.

“Для того щоб потім вийти до міжнародних партнерів з пропозицією заміни нашого зерна на російське або інших якихось пропозицій, вигідних для Російської Федерації”, – вважає військовий експерт.

Олег Жданов зазначив, що точно не варто пов’язувати перерву в російських атаках з подіями в Ізраїлі.

“Я думаю, що вони просто накопичують. Різні цифри були. Мінімально, що вони 50 ракет на місяць можуть виробляти, лунала цифра до 100 ракет на місяць. Три місяці – 300 ракет. Це три-чотири масованих удари. Я думаю, що саме з накопиченням ракет пов’язане те, що вони взагалі їх не використовують. Можливо, дрони вони також накопичують, а частину випускають по пріоритетних завданням. Пріоритетне завдання – зернова угода. Росія все ж таки хоче довести, що вона здатна зупинити нашу зернову угоду”, – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що до України йде похолодання і назвала точні числа. А днями у Карпатах вдарили перші морози.

Читайте також: