Тривоги по 5 годин: Жданов розповів, що задумала Росія та чи можна не вмикати сирену

Повітряні тривоги в Україні останнім часом стали довшими. Вони можуть лунати до п’яти годин. Справа в тому, що російська армія відпрацьовує дозаправлення літаків у повітрі, пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Таким чином час перебування ворожого МіГа у повітрі зростає удвічі.

Що задумала Росія та чи можна не оголошувати тривогу, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Як дозаправляють МіГ у повітрі

За словами Олега Жданова, дозаправлення у повітрі — це звичайний процес для скорочення часу бойового застосування літаків. Його було відпрацьовано ще в 70-ті роки, під час холодної війни.

“Не повертаючись на аеродром літак може виходити в район дозаправки. Там перебуває літаючий танкер, до якого він під’єднується і закачує собі паливо. І знову, як тільки-но злетів, виконує бойове завдання. Це стандартна практика в плані застосування авіації близького радіусу дії. Мається на увазі винищувальна авіація і фронтові бомбардувальники, у яких радіус дії доволі невисокий”, — розповів Олег Жданов.

Що задумала Росія

Росіяни збільшують час перебування винищувача у повітрі, щоб тероризувати українців, каже військовий експерт. За його словами, минулого року такої потреби у ворога не було, адже вони мали достатній запас ракет, щоб здійснювати атаки по містах України.

“У них було достатньо часу і достатньо ракет. Зараз вони розуміють, що з ракетами є проблеми, вони їх накопичують. Але поки що там є ціла низка обмежень, починаючи з нальоту годин для літака — вони ж теж потребують ремонту і обслуговування. Вони не розраховували на довготривалу війну. Тому ресурс літаків теж дуже обмежений. І вони вирішили, чому б і не робити таке довготривале перебування літака у повітрі, тим більше, що він у безпеці”, — розповів Олег Жданов.

Він пояснив, що літак перебуває у повітряному просторі Російської Федерації та не перетинає кордон.

Чим небезпечні такі відпрацювання

Олег Жданов каже, що дальність пуску ракет складає близько тисячі кілометрів. Ворожий літак може підійти до українського кордону і здійснити пуск у будь-який момент, поки перебуває у повітряному просторі.

“У нас паралізована економіка, стає транспорт, припиняється робота магазинів, навчальних закладів, підприємств і решти. Ми сидимо в укриттях в очікуванні, коли він полетить. Це террор”, — розповів Олег Жданов.

Чи можна не оголошувати тривогу

За словами Олега Жданова, для того, щоб визначити, чи несе загрозу ворожий літак, потрібно мати “свою” людину на російському аеродромі. Інакше це робити, наприклад, за допомогою Протиповітряної оборони неможливо.

“Потрібно мати свою людину на аеродромі, яка точно скаже, чи там аеродинамічний макет висить, чи там висить справжня бойова ракета. Ми не можемо це визначити. Це можуть визначити тільки ті люди, які цю ракету заряджали. На жаль, такої можливості у нас немає. Він може лягти на бойовий курс, дійти до рубежу скиду і скинути цю ракету в будь-який момент”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, економіст пропонує під час злету МіГів оголошувати попереджувальну тривогу і не зупиняти роботу бізнесу. Перш за все через тривалу тривогу збитків зазнають заклади громадського харчування, а також громадський транспорт.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що в Україні можуть послабити заборони. Йдеться про надання тривогам статусу “помаранчевий”, “жовтий”, ”червоний”.

Як МіГи дозаправляються у повітрі: відео

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