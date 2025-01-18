Тривогу скасували, потім сталися вибухи: очевидці розповіли про атаку на Київ

Сьогодні зранку росіяни атакували балістичними ракетами Київ. Є загиблі. Очевидці кажуть, що після скасування повітряної тривоги стався вибух.

Про це повідомила з місця подій кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Одна з киянок Юлія, яка працює в одному з магазинів, розповіла, що після скасування повідомлення про повітряну тривогу вона відчинила заклад. Втім, після цього сталися вибухи.

"Повітряну тривогу скасували і ми відкрили магазин. Потім - "прильоти". Двері вибило вибуховою хвилею. Потім ми вийшли з магазину на вулицю. Злякалася. Страшно було", - згадує жінка.

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Сталися руйнування у Шевченківському районі столиці. Загинули чотири людини.

Вибухи сталися після скасування тривоги: очевидці розповіли ТСН про атаку РФ

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