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Тривогу скасували, потім сталися вибухи: очевидці розповіли про атаку на Київ

Тривогу скасували, потім сталися вибухи: очевидці розповіли про атаку на Київ

У столиці ранкова ворожа атака вбила чотирьох людей.

Сьогодні зранку росіяни атакували балістичними ракетами Київ. Є загиблі. Очевидці кажуть, що після скасування повітряної тривоги стався вибух. 

Про це повідомила з місця подій кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. 

Одна з киянок Юлія, яка працює в одному з магазинів, розповіла, що після скасування повідомлення про повітряну тривогу вона відчинила заклад. Втім, після цього сталися вибухи.

"Повітряну тривогу скасували і ми відкрили магазин. Потім - "прильоти". Двері вибило вибуховою хвилею. Потім ми вийшли з магазину на вулицю. Злякалася. Страшно було", - згадує жінка. 

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Сталися руйнування у Шевченківському районі столиці. Загинули чотири людини. 

Вибухи сталися після скасування тривоги: очевидці розповіли ТСН про атаку РФ

Вибухи сталися після скасування тривоги: очевидці розповіли ТСН про атаку РФ

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