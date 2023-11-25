Тривожна ніч у столиці: як кияни пережили атаку російських “Шахедів”

"Перемоги на фронті немає — от вони й тероризують населення", - вважає один із мешканців Києва.

У ніч проти 25 листопада російська окупаційна армія здійснила масовану атаку безпілотниками на Україну, загрожуючи “Шахедами”, зокрема і Києву. Повітряна тривога тривала понад шість годин.

Журналісти ТСН запитали у перехожих киян, як вони пережили цю тривожну ніч, коли ворог запустив по Україні понад 70 БПЛА.

Ось якими були відповіді жителів столиці, над головами яких майже цілу ніч кружляли начинені вибухівкою літальні апарати.

"Для мене особисто нормально, я ніби вже звикла"

"Дуже неспокійно, в коридорі"

"В підвалі поліклініки"

"Коли сирена вже пролунала, ми прокинулися і потім стежили за телеграм-каналамами, де знаходяться "Шахеди"

"ППО - молодці... Я теж колись служила в ППО, я знаю цю роботу... Класно, коли є вже навчені спеціалісти, але класно, коли ще й є чим збивати"

"Гепарди" працювали класно. Дякувати богу, все, що могли - збили"

"Для мене нормально, тому що я дуже пізно лягла спати. Тільки о 3-ій я заснула, тому о 5-ій закрила вікно і продовжила спати. Але це було жахіття, так"

"Перемоги на фронті немає — от вони й тероризують населення"

"Це не по-людськи взагалі так робити"

"Вони готувались-готувались, довго не було. Я думаю, що атаки на Київ будуть для того, щоб відвернути нашу увагу можливо від чогось серйознішого, можливо на сході чи на півдні"

"Буде зараз зима, я думаю, вони одними "Шахедами" не обійдуться, зараз і ракети будуть"

"Навіть, якщо і світла знов не буде, то це не така вже проблема"

"Ми вже звикли. Так, як було минулого року, вже не буде, бо ми вже готові до всього"

"Ми не маємо право стомлюватися - важко тим, хто на "нулі"

"Це все повернеться до них. Тож нехай довго вони не радіють"

"Наш народ зараз бореться і це найголовніше, і ми доказали всьому світу. Тому, я думаю, Росії не вдасться зламати наш дух"

"Ми незламні, ми все переживемо і переможемо, і все в нас буде добре"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео " Як кияни пережили страшну ніч під обстрілами"

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку російських дронів на українську столицю.

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