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Тривожна валіза: що варто тримати напохваті, аби почуватися комфортно навіть в екстремальних умовах

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Тривожна валіза: що варто тримати напохваті, аби почуватися комфортно навіть в екстремальних умовах

УНІАН

Українці готові захищатися від ворога.

Доки влада в містах перевіряє укриття на випадок обстрілів, у соцмережах поширюють відео, як вберегтися під час ворожих атак та що передусім варто брати з собою, якщо бойові дії таки дістануться вашого міста.

Про практичні поради - 10 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, ветерани АТО та інструктори радять покласти до тривожної валізи флісовий одяг, дощовик, гамаші, шкарпетки та ложку. Але найголовніше серед усього - аптечка, бо важлива не лише на війні, а й у звичайному житті. В ній мають бути протиопікові засоби, хлоргексидин для обробки ран, рукавиці та обов'язково джгут-турнікет, який здатен спинити артеріальну кровотечу.

Тим часом українці готові захищатися від ворога. Торішні дослідження соціологічної групи "Рейтинг" засвідчили,  що 85% громадян вважають себе патріотами, а 60% опитаних готові воювати за країну. 

Що передусім варто брати із собою, якщо бойові дії таки дістануться вашого міста

Що передусім варто брати із собою, якщо бойові дії таки дістануться вашого міста

Нагадаємо:

На тлі тривожних новин з кордонів в українських містах почали перевіряти готовність укриттів для населення, яких лише в столиці налічується понад чотири тисячі.

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