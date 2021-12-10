Тривожна валіза: що варто тримати напохваті, аби почуватися комфортно навіть в екстремальних умовах

Тривожна валіза: що варто тримати напохваті, аби почуватися комфортно навіть в екстремальних умовах

Українці готові захищатися від ворога.

Доки влада в містах перевіряє укриття на випадок обстрілів, у соцмережах поширюють відео, як вберегтися під час ворожих атак та що передусім варто брати з собою, якщо бойові дії таки дістануться вашого міста.

Про практичні поради - 10 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, ветерани АТО та інструктори радять покласти до тривожної валізи флісовий одяг, дощовик, гамаші, шкарпетки та ложку. Але найголовніше серед усього - аптечка, бо важлива не лише на війні, а й у звичайному житті. В ній мають бути протиопікові засоби, хлоргексидин для обробки ран, рукавиці та обов'язково джгут-турнікет, який здатен спинити артеріальну кровотечу.

Тим часом українці готові захищатися від ворога. Торішні дослідження соціологічної групи "Рейтинг" засвідчили, що 85% громадян вважають себе патріотами, а 60% опитаних готові воювати за країну.

Що передусім варто брати із собою, якщо бойові дії таки дістануться вашого міста

Нагадаємо:

На тлі тривожних новин з кордонів в українських містах почали перевіряти готовність укриттів для населення, яких лише в столиці налічується понад чотири тисячі.

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