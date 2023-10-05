Тривожні дзвіночки: психологиня назвала ознаки, що дитина має депресію і може думати про самогубство

У Києві двоє підлітків вчинили самогубство. Зведені брат і сестра, 17-річна Віка та 18-річний Вова, 2 жовтня стрибнули з вікна багатоповерхівки. Депресивні стани у дитини, які призводять до трагедії, можна прогледіти, якщо не знати, на що саме варто звертати увагу.

Фахівчиня ГО ЦПД “Конфіденс” – психологиня, дитяча та підліткова травматерапевтка Роксолана Малий-Прасол в коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що варто робити батькам превентивно, щоб вберегти своїх дітей і на які тривожні дзвіночки звертати увагу.

Що може підштовхнути підлітка до самогубства

До основних факторів, що призводять до розвитку суїцидальної поведінки у молоді належить депресія. Згідно з окремими дослідженнями близько третини жертв суїциду серед молоді мали клінічну депресію або інші психічні розлади. До безпосередніх факторів ризику належить також зловживання психоактивними речовинами, фізіологічні зміни, пов’язані з підлітковим віком або тривалої хворобою.

Підлітковий вік сам по собі – психоемоційно важке кризове явище. Гормональні хвилі в сукупності із кардинальними змінами соціального статусу, за якого разом із правами та свободами в наборі придбавається оберемок власної відповідальності за своє життя та свої вибори, природньо спричиняють високий рівень тривоги, оскільки це незнайомі і невідомі терени, і досвіду проживання дорослого життя вони не мають. Так, ніби однією ногою вони знаходяться ще в дитинстві, іншою – вже в дорослому житті, і в такому “шпагаті” щонайменше дуже дискомфортно, а часто – страшно і боляче. І якщо до цього додається відсутність навичок здорового подолання стресового навантаження, їм може бути надто важко впоратися з труднощами підліткового віку: неприйняттям, помилками, розривами стосунків, проблемами в навчанні або труднощами в сім’ї.

Депресія / Фото: pixabay.com

Фактори, які підвищують ризик суїциду в дитини

До факторів, які підвищують ризик суїциду у дитини, крім безпосередньо розладів ментального здоров’я, належать окремі життєві обставини такі, як:

факт усиновлення (удочеріння);

втрата близьких друзів чи членів родини або труднощі в стосунках з ними;

сімейна історія ментальних розладів, суїциду чи дій, які могли призвести до суїциду;

досвід фізичного чи сексуального насилля, психоемоційного насилля чи булінгу;

доступ до засобів, за допомогою яких можливо здійснити суїцид, наприклад, зброя або медикаменти.

Кохання у підлітковому віці: чого точно не варто робити батькам

Важливо розуміти, що у внутрішньому світі підлітка немає напівтонів, світосприйняття загострене, емоції на максимумі, їх хитає та перевертає як маленький човник в бурхливому океані, і найбільше та найперше, що потрібно такому човнику – це пришвартуватися до великого корабля або до берега, спертися на когось або щось, що є достатньо стійким, надійним та стабільним.

Найважливіше, чого не варто робити з будь-якими почуттями підлітка, це знецінювати почуття та забороняти їх, натомість надзвичайно важливо показати, що ви розумієте, що з ними відбувається. Якщо звернутися до прикладу з підлітковим коханням, знеціненням могла б бути фраза “в тебе ще багато таких закоханостей буде”, натомість варто було б сказати “схоже, що це сильне почуття, таке, якого раніше ти в своєму житті не відчував/ла”.

Що має насторожити батьків

Депресивні стани у дитини можна і прогледіти, якщо не знати, на що саме варто звертати увагу. До таких “тривожних дзвіночків” належить:

насамперед усні або письмові (в соцмережах) повідомлення безпосередньо про суїцид, наприклад “я більше не створюватиму нікому проблем”, “я покінчу з цим життям”;

підвищення рівня вживання алкоголю або наркотиків;

відчуття безпорадності та безнадії стосовно якоїсь ситуації;

прояви ризикованої або саморуйнівної поведінки. Також сюди можна віднести прояви, які в цілому є типовими для підліткового віку: зменшення рівня спілкування (соціалізації) та зростання бажання бути наодинці; значні коливання настрою;

зміни у звичному життєвому ритмі, зокрема у режимі харчування та сну.

Якщо батьки мають підозру щодо суїцидальних намірів дитини, відразу потрібно з нею про це говорити, не боятися що ці розмови можуть поселити суїцидальні ідеї в голові дитини, розпитати про почуття дитини, не знецінювати труднощі, з якими дитина зустрілася; уважно слухати та запевнити дитину в своїй любові; звернутися за професійною допомогою до психіатра, психолога.

Депресія / Фото: vseostresse.ru

Що варто робити батькам превентивно, щоб запобігти та вберегти своїх дітей

говорити з ними про психічне здоров’я та суїцид;

цікавитися, що сталося, якщо помічаєте в дитини смуток, тривогу, апатію тощо;

уважно слухати та пропонувати допомогу;

звертати увагу як на слова дитини, так і на поведінку;

заохочувати дитину до здорового способу життя, насамперед своїм прикладом;

заохочувати дитину до проведення часу з сім’єю чи підтримуючими друзями;

говорити про гігієну використання соцмереж, в яких з одного боку дитина може дійсно знайти необхідну підтримку, а з іншого – може зустрітися з токсичним контентом, який може завдати шкоди підліткові.

Як у дітей з’являються думки про самогубство

Думки про те, що з цим новим, невідомим і часто лякаючим дорослим життям легше буде не зустрічатися зовсім – досить поширені серед підлітків. Вони так і можуть залишитися думками, або фантазіями про те, як в такому випадку будуть шкодувати і горювати близькі. На жаль, за умови наявності одного або декількох супутніх факторів ризику, зазначених вище, та відсутності вчасної допомоги, такі думки можуть перейти в дії.

Для того, щоб відчути страх смерті, спочатку треба відчути смак та цінність життя. В той час, як для підлітків їх уявлення про доросле життя може бути огорнутим тривогою та страхом. Крім того, підлітки дійсно можуть не усвідомлювати, що суїцид є безповоротною реакцією, а не рішенням, у відповідь на короткострокові труднощі. Саме тому так важливо говорити з дітьми про суїцид, засвідчувати їм свою готовність допомогти та запевняти їх в тому, що разом ви можете подолати будь-які труднощі.

Самогубство підлітків у Києві: що відомо

Підлітки, які вчинили самогубство в Києві, жили в прийомній сім’ї в місті Березань Київської області. Загиблих виховувало подружжя Б. Їхня родина – показовий дитячий будинок сімейного типу, де проживало близько десяти дітей. 17-річна Вікторія та 18-річний Володимир, які стрибнули з 24-го поверху, були закохані одне в одного. Читайте усе, що відомо про сім’ю, де сталася трагедія.

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