Трьох немовлят в Україні знайшли на узбіччі дороги та біля смітників: що кажуть медики

Медики закликають батьків не залишати новонароджених дітей у неналежних місцях, а віддати їх до "вікна життя", де про малечу подбають.

Від початку року вже трьох новонароджених немовлят знайшли покинутими в неналежних місцях. За даними Нацполіції, одну дитину виявили вже мертвою. Лікарі звертаються до жінок у складних життєвих обставинах - не кидати малюків напризволяще, а віддати дітей до "вікна життя".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

"Вікно життя" столичного центру репродуктивної та перинатальної медицини існує вже 11 рік. Але статистика, яку наводить нам завідувачка - за останні 5 років. Сюди принесли 4 дівчинки, 6 хлопчиків.

Лікарня

"Були випадки, коли поруч із дитинкою лежала записочка навіть, іноді ім’я мама обирає для своєї дитини", - каже завідувачка акушерського відділення Рома Ткачук.

За правилами роботи "вікна" мами мають два місяці, аби повернутися і забрати дитину. Але поки жодного з таких випадків не було. Отже спочатку малюками опікуються лікарі медзакладу, а потім передають до будинку дитини.

Усіх покинутих дітей, каже лікарка, в закладі пам'ятають поіменно, бо багатьом з них самі давали ім'я.

ТСН розповідала історію Назарчика. Малюк був загорнутий в ковдру, а поруч з ним - записка з датою народження. Відтоді немовлят не приносили, але "вікно життя" завжди відчинене.



"Мама, яка хоче залишити дитину в закладі, відкриває вікно, залишає дитинку у боксі в теплому місці. Також є дзвоник, в який можна сповістити про те, що дитина залишена у вікні життя", - йдеться у сюжеті ТСН.

"Вікно життя" у лікарні

Це все абсолютно анонімно і конфіденційно. Тут ніхто не слідкує за тим, хто приніс дитину.

"Цих мамочок не шукає ні поліція, ніхто. Не поруч зі смітником поставила, а все ж таки донесла до відділення і залишила дитинку в якійсь тряпочці, але живою і здоровою", - каже дитяча лікарка-неонатологиня Тетяна Смолякова.

Лікарі не заохочують намір жінки залишити дитину, але завдяки "вікну життя" намагаються попередити випадки, коли дітей лишають просто на вулиці. Лише за цей місяць в Україні в неналежних місцях покинули трьох немовлят. За даними поліції, одну дитину знайшли без ознак життя.

Цей випадок стався на Черкащині. Тіло новонародженої дівчинки помітили в смітнику. Як з'ясували правоохоронці, жінка народила немовля вдома, після чого поклала його в пакет і викинула.

Ще одну новонароджену дитину у цьому ж місяці знайшли в сумці обабіч вулиці на Київщині. Хлопчик живий, його доставили до лікарні. Вчасно помітили і загорнуте в рушник немовля, яке лежало в поліетиленовому пакеті поблизу сміттєвих баків у Хмельницькому. Поліцейським вдалося розшукали 36-річну породіллю. Проти неї відкрили кримінальну справу.

"Вікно життя" облаштоване так, аби жінки не боялися осуду і переслідування. А ще дає дитині шанс на нову родину. Тоді як охочі усиновити таких маленьких немовлят чекають в чергах роками.

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