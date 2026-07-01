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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Тропічні ночі, аномальна спека та раптове похолодання: синоптики шокували погодою в Україні

Україну накрила хвиля аномальної африканської спеки до 38 градусів. Експерти розповіли, як вберегти здоров'я, що їсти й одягати та коли чекати на похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Ковалінська Валерія Ковалінська
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В Україні хвиля аномальної спеки

В Україні хвиля аномальної спеки / © Associated Press

В Україні хвиля африканської спеки — подекуди температура сягає 38 градусів. Дороги плавляться, пляжі переповнені.

Як пережити пекельні дні без шкоди для здоров’я? Та коли стане легше — у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Аномальна спека у Києві

Ранок. І у Києві вже 29 градусів тепла. А мобільні додатки ще й пишуть, що відчувається як 32. Пляжі заповнюються людьми, а Володимир готується до робочого дня, який має провести просто неба.

Володимир Марусенко, рятувальник КАРС «Плесо»: «Я взяв із собою пляшечку води, одну пляшечку, другу мінералку взяв — це по-перше. Я коли прийшов сюди, я занурився у водичку. І мені добре. І так пройде мій робочий день — тобто буду пити водичку і освіжатися».

Володимир — рятувальник на одному зі столичних пляжів. Каже, більшість відпочивальників самі добре знають усі правила та рекомендації, як поводитися у спеку. Самі ж відпочивальники у «лайфах» діляться простими рецептами порятунку: «Купатися, сидіти у воді» та пити «зелений чай з чебрецем! Дуже смачно!».

Проте спека може бути не лише виснажливою, а й смертельно небезпечною для здоров’я. Найбільше ризикують люди поважного віку, маленькі діти, жінки при надії, люди із серцево-судинними захворюваннями чи цукровим діабетом.

Медичні застереження: кондиціонери, правила гідратації та небезпека пива

Медики наполегливо наголошують: у таку погоду особливо важливо не допускати небезпечного зневоднення організму.

Ганна Сєрова, сімейна лікарка: «Кондиціонери, якщо є можливість, якщо немає відключень, вони обов’язково мають використовуватися! За можливості не виходити на вулицю, коли пік сонця. Бути на вулиці до 9-10-ї ранку і після 16-ї. Якщо ви все ж таки на вулиці — залишатися в затінку, мати із собою воду, вдягати легкий світлий одяг і головний убір. Пити потрібно часто, потрошку, немає такого, що в нас є там чарівні 3 чи 5 літрів».

Пити потрібно саме чисту воду регулярно, невеликими порціями, навіть якщо ви не відчуваєте сильної спраги. Водночас деякі популярні способи «охолодитися» можуть лише суттєво нашкодити.

Ганна Сєрова, сімейна лікарка: «Не соки, не газовані води — вони не мають такої біодоступності, як звичайна вода. Дуже часто можна побачити молодих людей, які в таку спеку охолоджують себе пивом. Це небезпечно, бо, знов-таки, через те, що є алкоголь, може не відчуватися спрага. Погане самопочуття, запаморочення можуть сприйматися як дія алкоголю, і людина може отримати і тепловий, і сонячний удар».

Правильне харчування та одяг, що «дихає»: поради дієтолога і стиліста

Щоб не перевантажувати й без того виснажений організм, лікарі радять залишати всі важкі страви на прохолодний вечір, а вдень обирати легшу їжу з достатньою кількістю білків.

Олександр Кущ, дієтолог: «Їжа також має бути легкою, поживною, уникати важких поєднань жирного, солодкого. Того, що в спеку додатково навантажує наш організм. Але не забуваємо, що спека не спека, щодня наш організм має отримувати коктейль з корисних речовин. Тобто певна кількість білку, певна кількість вуглеводів, щоб мати енергію».

Ще одна важлива рекомендація, якою категорично не можна нехтувати у спеку — це правильний одяг. Особливу увагу слід звертати саме на матеріал.

Кирило Савченко, стиліст: «Мас-маркети, які у нас продаються — це все синтетика, під таку погоду це буде супер спекотно, супер-супер некомфортно. Краще вибирати українського виробника, які більш ретельно зараз обирають саме тканини, що будуть дихати. Сукня буде супер комфортна і зручна, тому що це зроблено з льону, ви можете помацати. І воно саме по собі вільне. Головне пам’ятати, що в аномальну спеку потрібно одягати світлі речі, тому що вони не дадуть такого нагрівання, як чорні. Тому що всі темні кольори — вони дуже небезпечні на сьогоднішній момент, і ви будете, як наші українські дороги сьогодні, будете танути».

Також стиліст закликає у жодному разі не забувати про літні головні убори. Капелюхи зараз взагалі обов’язково мати при собі, тому що на вулиці дуже палке сонце, і якщо виходити без них, то голова може швидко нагрітися.

«Тропічні ночі» та задимленість через пожежі в Чорнобилі

Розпечене повітря до нас через Європу прийшло прямо з півночі Африки — і нині воно впевнено тримає аномально високі температури по всій країні.

Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру: «Найбільше впливу піддається правобережжя України, саме високим значенням температур. Особливо в західних областях це найбільше відчувається. Сильна спека — в межах 35–38 градусів. Коли нічна температура вище 20 градусів — це вважається тропічна ніч. І саме зараз для багатьох регіонів ми проходимо через цей період».

На додачу до виснажливої спеки кияни та мешканці області останніми днями могли чітко відчувати неприємну задимленість у повітрі. Головна причина — масштабні лісові пожежі у північних районах Київщини та безпосередньо у Чорнобильській зоні відчуження, де зараз активно працюють рятувальники. При цьому радіаційний фон у районі проведення робіт постійно контролюють фахівці. За офіційними даними ДСНС, жодних перевищень допустимих показників наразі не зафіксували.

Сезон відпусток: пасажиропотік на державних кордонах

У розпал літнього сезону відпусток традиційно зріс і пасажиропотік на державному кордоні України. Якщо весною за добу кордон перетинали в середньому близько 80-100 тисяч людей, то нині ці цифри значно вищі.

Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби: «Спека в принципі не впливає на пасажиропотік. На нього впливає літній сезон в цілому. Це традиційно кожного року так відбувається. Зараз пасажиропотік у будні дні — не менше 120 тисяч перетинів кордону за добу».

Найбільше інфраструктурне навантаження на пункти пропуску припадає безпосередньо перед вихідними та у вихідні дні. Саме тоді біля популярних пунктів пропуску накопичуються черги з автомобілів. Водночас прикордонники наголошують, що постійних заторів на кордоні немає. Людям радять ретельно перевіряти ситуацію перед поїздкою і за можливості обирати альтернативні, менш завантажені маршрути, а не простоювати годинами в чергах.

Коли чекати на довгоочікуване похолодання

Послаблення аномальної спеки синоптики прогнозують ближче до кінця поточного тижня — разом із довгоочікуваними дощами та зміною повітряних мас.

Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру: «Очікуємо, що зниження температурних показників припаде саме на кінець тижня. У п’ятницю вже буде надходження атмосферних фронтів із північного заходу, і тоді температура буде знижуватися у поєднанні з опадами».

А поки що у Кривому Розі та Рівному через екстремально високі температури на дорогах самовільно загоряються автомобілі, а температура відкритих поверхонь на сонці місцями сягає понад 50 градусів.

Лікарі вкотре нагадують: якщо після перебування на відкритому сонці у вас або у людей поруч з’явилися запаморочення, сильна слабкість, нудота або людина раптово знепритомніла — необхідно негайно перенести потерпілого в прохолодне затінене місце, почати поступове охолодження тіла та терміново звернутися по професійну медичну допомогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Африканська спека та пожежі в Чорнобилі: коли в Україну прийде довгоочікувана ПРОХОЛОДА?

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