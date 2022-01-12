Тропічний сад на городі: під Харковом жінка вирощує понад 70 сортів екзотичних фруктів

До саду організували екскурсії.

Тропічний сад на городі під Харковом: у звичайних теплицях українка вирощує понад 70 сортів цитрусових. Збираючи урожай, взялась ще й екскурсії водити своєю оранжереєю.

Як в Україні вирощують екзотику, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 12 січня.

Лимони велетні. Запашні кумквати - зовсім дрібні та більші. Фінгерлайм, який ще називають цитрусовою ікрою. А ще ананаси, авокадо, манго, банани - загалом тут понад 70 сортів цитрусових.

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Тропічний сад росте у звичайних теплицях. Валентина Черкашина понад 20 років була у швейній справі, а коли переїхала до села, то вирішила взятися за щось незвичайне. Я все виглядала з вікон і думала, мовляв, така велика територія, 20 соток Щоб із цим зробить?", - розповідає власниця тропічного саду Валентина Черкашина.

Поки сусіди вирощували картоплю та гарбузи, вона садила екзотику. Першими були півтора десятка саджанців лимонів та кумкватів. "Я б сказала так: на скільки грошей вистачило", - згадує жінка.

Під Харковом жінка створила тропічний сад на городі

Невеличкі деревця купувала в різних куточках України і світу. Приміром, величезні лимони від вітчизняних селекціонерів, а грейпфрути - з Італії. У всіх цитрусових - один генетичний код. 300 видів можна привити на одне дерево.

Тропічні фрукти доволі примхливі. Люблять вологість і тепло: тут має бути щонайменше +16. Тож пані Валентина пильно слідкує за температурою взимку.

Її сад перетворився на туристичну родзинку. Сюди на екскурсії їздять цілими родинами. Саджанці теж доволі популярні, каже садівниця. За її словами, вони будуть рости навіть у лінивих господарів. На жаль, обігрівати теплиці зараз дуже дорого.