Троща в Харкові: водій Infiniti замість допомоги пораненим друзям, шукав телефон у розбитому авто

В аварії одна людина загинула, ще троє - в лікарні.

Троща в Харкові сталася напередодні пізно ввечері: на перехресті Infiniti мчав на червоне світло і зіткнувся з іншим авто. Удар був такої сили, що від машин залишилися самі друзки. Кермувальник Chevrolet загинув на місці.

Про усе, що відомо про смертельну аварію - 27 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Крім загиблого водія у салоні Chevrolet не було нікого. А от водій Infiniti не постраждав. На відміну від трьох його пасажирів.

"В одного з пасажирів було обличчя закривавлене, він був непритомний. Другий взагалі лежав на животі, він спочатку взагалі не ворушився. А дівчина, вона була в шоці. Вона весь час плакала", - розповів свідок Євген Храпаль.

А водій в цей час, замість допомоги друзям, шукав телефон у розтрощеному авто. Це в перші хвилини після зіткнення зафільмували очевидці.

Потерпілих - 16-річну дівчину і двох 19-річних хлопців "швидка" доправила до реанімації.

Водія затримала поліція. У свої 16 він вже має не одне порушення. Два роки тому в супермаркеті з пневматичного пістолета стріляв у родичів дівчини, з якою посварився, і був засуджений до двох років позбавлення волі з умовним відбуванням покаранням на один рік.

А ще - попри те, що за віком не мав права сідати за кермо - він не раз порушував ПДР і хизувався цим в соцмережах. Так, місяць тому за перевищення швидкості його вже зупиняли копи. Він був притягнутий до адміністративної відповідальності. Було складено два протоколи.

Втім хлопець, за словами знайомих, був впевнений що все може владнати за гроші, бо в нього "нормальні" батьки.

Сріблята автівка належить матері малолітнього водія. З батьком вони розлучені - в нього свій бізнес на місцевому ринку.

Тим часом діти загиблого кермувальник Chevrolet Ігоря Носова розшукують свідків.

ДТП у Харкові: що відомо про смертельну аварію та про того, хто її спричинив

Їхній тато - 58-річний Ігор Носов - військовий у відставці, розповідає син Артем. А його сестра каже - весь вільний час чоловік віддавав трьом онучкам.

Діти загиблого кажуть, зроблять усе, щоб водій отримав покарання. Зараз він - в ізоляторі. Запобіжний захід йому обиратимуть завтра.

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