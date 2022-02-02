Трощив меблі та кидався яйцями: у Рівному залицяльник розгромив квартиру коханої, вмовляючи її повернутись

Трощив меблі та кидався яйцями: у Рівному залицяльник розгромив квартиру коханої, вмовляючи її повернутись

Чоловік попросився до туалету та відмовився йти з квартири екскоханої.

У Рівному чоловік розгромив квартиру жінки, з якою раніше зустрічався. Також він побив потерпілу через те, що вона захотіла припинити стосунки.

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Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду Рівненської області, повідомляє ТСН.ua.

На суді потерпіла розповіла, що вона з підозрюваним раніше зустрічалась. У травні 2021 року він прийшов до неї та попросився до туалету. Після цього він пішов до спальні, ліг на ліжко та відмовлявся йти. Чоловік вмовляв жінку пробачити його та відновити стосунки.

Проте, коли потерпіла відмовила, той накинувся на неї з кулаками. Після цього він почав громити квартиру екскоханої: трощив меблі та телевізор. А потім дістав з холодильника лоток з яйцями та кидав їх об стіну квартири. Також чоловік розбив скло в дверях. Порізавшись, підозрюваний втік з помешкання.

Підозрюваний на суді визнав, що він бив жінку. Також заявив, що він компенсував потерпілій шкоду, давши їй 900 грн.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Його за напад на потерпілу оштрафували на 680 грн. Також він повинен заплатити потерпілій 13 598 грн матеріальної шкоди та 5000 грн моральної.

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