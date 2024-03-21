"Троя" і "Борзий": у Києві попрощалися із воїнами 67-ї ОМБр Анастасією Мар’янчук та Денисом Дайнеком (фото)

У Києві провели в останню путь полеглих захисників України Анастасію Мар’янчук з позивним "Троя" та Дениса Дайнеку з позивним "Борзий".
Юна парамедик та мінометник, разом воювали, разом загинули на позиціях на Донечині. Нині у Києві прощались із двома полеглими із 67-ї бригади Правого сектору – Анастасія Мар'янчук із позивним "Троя" та Денис Дайнеко "Борзий".
Про це передає ТСН.
38-річний Денис Дайнеко народився на Луганщині. До лав захисників України Денис долучився в квітні 2022 року. Давав відсіч загарбнику у складі кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Був мінометником і загинув із зброєю в руках під час бойового завдання на Донечиині 16 березня.
Бойовій медикині Анастасії Мар'янчук з позивним "Троя" тепер назавжди 22. Вона загинула, коли рятувала поранених побратимів. Дівчина мріяла побачити Японію, тому вчилась на перекладача в університеті на японській філології.
Але покинула навчання на 2 курсі у перші дні повномаштаної війни і стала парамедиком у 20 років. У бою під Бахмутом Анастасія отримала контузію, лікувалась. І після переви знову повернулась на позиції. Смертельне поранення Анастасія отримала на Донеччині під час артобстрілу, коли рятувала поранених.
До Михайлівського собору провести востаннє "Трою" прийшли її однокурсники філологи-японісти 4 курсу КНУ ім. Тараса Шевченка.
Вони принесли на прощання жовті яскраві квіти, бо памятали її як світлу і відважну дівчину, яка навіть з нуля писала їм в чат – усе буде добре.
Нагадаємо, що 18 березня під час евакуації поранених на Донеччині загинула бойова медикиня, 22 річна Анастасія Мар'янчук з позивним "Троя".
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